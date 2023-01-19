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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

«Ростовский зерновой терминал» предоставит пшеницу на 468 млн для срочной помощи Кубе

Сегодня, 09:10
Фото: Emmanuel Huybrechts/CC BY SA/flickr.com
«Ростовский зерновой терминал» предоставит пшеницу на 468 млн для срочной помощи Кубе
«Ростовский зерновой терминал» в рамках госконтракта передаст структуре МЧС России зерно на 468 миллионов рублей, говорится в документах госзакупок.

Заказчиком выступает Центральная база измерительной техники МЧС РФ. Контракт был заключен 27 декабря 2022 года.

Речь идет о продовольственной пшенице четвертого класса с погрузкой в морское судно. Выполнить условия контракта необходимо до 31 января 2023 года.

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Всего исполнитель предоставит 25 тонн пшеницы. Для заказчика важны несколько параметров товара, в том числе влажность и количество клейковины. 

Пшеницу необходимо доставить в Новороссийский морской порт. Согласно документации, она нужна для оказания срочной гуманитарной помощи Кубе. 

Ранее экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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