Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Заказчиком выступает Центральная база измерительной техники МЧС РФ. Контракт был заключен 27 декабря 2022 года.
Речь идет о продовольственной пшенице четвертого класса с погрузкой в морское судно. Выполнить условия контракта необходимо до 31 января 2023 года.
Всего исполнитель предоставит 25 тонн пшеницы. Для заказчика важны несколько параметров товара, в том числе влажность и количество клейковины.
Пшеницу необходимо доставить в Новороссийский морской порт. Согласно документации, она нужна для оказания срочной гуманитарной помощи Кубе.
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