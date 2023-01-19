Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что наиболее значимыми находками стали греческая серебряная монета статер, которая использовалась в Древней Греции и Лидии с начала V века до н. э. до середины I века н. э., а также пифос — сосуд, использовавшийся для хранения продуктов сельского хозяйства, еще одно погребение относилось к первой половине V века — в нем нашли три серебряные фибулы[прим. редакции — застежки, которые использовались для закрепления одежды, например, гиматия], а также железный нож с серебряным зеркалом. Исследования некрополя продолжаются.