Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Власти рассказали, что в настоящий момент в Мясниковском районе Ростовской области ведутся раскопки некрополя городища Танаис, за период с 5 декабря прошлого года ученые исследовали около 60 погребений, которые относятся к периоду с III по XII века нашей эры.
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что наиболее значимыми находками стали греческая серебряная монета статер, которая использовалась в Древней Греции и Лидии с начала V века до н. э. до середины I века н. э., а также пифос — сосуд, использовавшийся для хранения продуктов сельского хозяйства, еще одно погребение относилось к первой половине V века — в нем нашли три серебряные фибулы[прим. редакции — застежки, которые использовались для закрепления одежды, например, гиматия], а также железный нож с серебряным зеркалом. Исследования некрополя продолжаются.
Власти также добавили, что за 2022 год в Ростовской области нашли более 18 тысяч различных предметов старины, часть из которых может пополнить экспозиции музеев РФ после экспертизы.
Ранее в Ростове на территории стройки нашли более 160 погребений времен Сарматского царства.