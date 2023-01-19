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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды

Сегодня, 11:59
Фото: donland.ru
С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
В Мясниковском районе Ростовской области на раскопках некрополя в Танаисе нашли античные монеты статеры, сосуды, фибулы, нож и зеркало, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти рассказали, что в настоящий момент в Мясниковском районе Ростовской области ведутся раскопки некрополя городища Танаис, за период с 5 декабря прошлого года ученые исследовали около 60 погребений, которые относятся к периоду с III по XII века нашей эры. 

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что наиболее значимыми находками стали греческая серебряная монета статер, которая использовалась в Древней Греции и Лидии с начала V века до н. э. до середины I века н. э., а также пифос — сосуд, использовавшийся для хранения продуктов сельского хозяйства, еще одно погребение относилось к первой половине V века — в нем нашли три серебряные фибулы[прим. редакции — застежки, которые использовались для закрепления одежды, например, гиматия], а также железный нож с серебряным зеркалом. Исследования некрополя продолжаются. 

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Власти также добавили, что за 2022 год в Ростовской области нашли более 18 тысяч различных предметов старины, часть из которых может пополнить экспозиции музеев РФ после экспертизы. 

Ранее в Ростове на территории стройки нашли более 160 погребений времен Сарматского царства.

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