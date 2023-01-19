На сегодняшний день в России обнаружен пока один случай заражения штаммом «кракен» (XBB.1.5) — нулевым пациентом оказалась жительница Пензы. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что женщина в декабре и январе за пределы страны не выезжала. Таким образом, причина заражения, скорее всего, кроется в контактах с больными в общественных местах. Также в ведомстве сообщили, что пациентка уже выздоровела и вернулась к работе, заболевание протекало в легкой форме. В Пензенском регионе не стали вводить ограничения в связи с обнаружением «кракена».