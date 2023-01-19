Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
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Updated Сегодня, 12:34
На сегодняшний день в России обнаружен пока один случай заражения штаммом «кракен» (XBB.1.5) — нулевым пациентом оказалась жительница Пензы. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что женщина в декабре и январе за пределы страны не выезжала. Таким образом, причина заражения, скорее всего, кроется в контактах с больными в общественных местах. Также в ведомстве сообщили, что пациентка уже выздоровела и вернулась к работе, заболевание протекало в легкой форме. В Пензенском регионе не стали вводить ограничения в связи с обнаружением «кракена».
Однако это не говорит о том, что опасный вирус не начал передаваться по цепочке. Ученые уже заявили, что «кракен» является наиболее контагиозным (заразным) вариантом, чем другие штаммы ковида, поэтому не исключено, что именно он в ближайшее время станет доминирующим в России, как это было, к примеру, с омикроном.
Впервые «кракен» был обнаружен в октябре 2022 года в США, а именно в штате Нью-Йорк. Несмотря на сравнительно недавнее открытие данного подвида, он распространился уже более чем в 25 странах мира. Это позволяет говорить о его необычной способности к заражению.
По данным Роспотребнадзора, «кракен» является подвариантом омикрона, образовавшимся в результате мутации последнего. Ввиду этого оба штамма вызывают похожие симптомы. Они напоминают ОРВИ: невысокая температура, кашель, чихание, першение и боль в горле. Также наблюдаются слабость, снижение аппетита, ломота в теле.
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн:
«Данный вирус мало отличается от исходного омикрона по биологическим свойствам. У него заразность как у омикрона, летальность тоже невысокая. Поэтому волна не будет особенно страшной, если она придет, ведь это тоже не совсем ясно».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла, что иммунитета, приобретенного после перенесенного ковида или после давней прививки, может не хватить и ослабленный организм больше подвержен заражению «кракеном». Поэтому необходима ревакцинация.
Несмотря на то что вакцина «Спутник V» создавалась для борьбы с другим штаммом, она все еще является рабочей и защищает в 50% случаев. Об этом заявил в интервью «КП» иммунолог Николай Крючков.
В Ростове привиться можно в любой поликлинике по месту жительства, а также в мобильных кабинетах по следующим адресам: