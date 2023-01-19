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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Штамм «кракен» в Ростове-на-Дону — стоит ли делать прививку от ковида

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
Штамм «кракен» в Ростове-на-Дону — стоит ли делать прививку от ковида
Россияне встревожены новостями о появлении в стране нового штамма коронавируса «кракен». Какие симптомы у нового субварианта COVID-19? Как протекает заболевание? Поможет ли от него вакцинация? Читайте подробнее в нашем материале.

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Ростове-на-Дону

На сегодняшний день в России обнаружен пока один случай заражения штаммом «кракен» (XBB.1.5) — нулевым пациентом оказалась жительница Пензы. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что женщина в декабре и январе за пределы страны не выезжала. Таким образом, причина заражения, скорее всего, кроется в контактах с больными в общественных местах. Также в ведомстве сообщили, что пациентка уже выздоровела и вернулась к работе, заболевание протекало в легкой форме. В Пензенском регионе не стали вводить ограничения в связи с обнаружением «кракена».

Однако это не говорит о том, что опасный вирус не начал передаваться по цепочке. Ученые уже заявили, что «кракен» является наиболее контагиозным (заразным) вариантом, чем другие штаммы ковида, поэтому не исключено, что именно он в ближайшее время станет доминирующим в России, как это было, к примеру, с омикроном.  

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов

Впервые «кракен» был обнаружен в октябре 2022 года в США, а именно в штате Нью-Йорк. Несмотря на сравнительно недавнее открытие данного подвида, он распространился уже более чем в 25 странах мира. Это позволяет говорить о его необычной способности к заражению.

По данным Роспотребнадзора, «кракен» является подвариантом омикрона, образовавшимся в результате мутации последнего. Ввиду этого оба штамма вызывают похожие симптомы. Они напоминают ОРВИ: невысокая температура, кашель, чихание, першение и боль в горле. Также наблюдаются слабость, снижение аппетита, ломота в теле.  

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн:

«Данный вирус мало отличается от исходного омикрона по биологическим свойствам. У него заразность как у омикрона, летальность тоже невысокая. Поэтому волна не будет особенно страшной, если она придет, ведь это тоже не совсем ясно».
Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: 1MI

Вакцинация от ковида в Ростове-на-Дону: адреса ближайших пунктов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла, что иммунитета, приобретенного после перенесенного ковида или после давней прививки, может не хватить и ослабленный организм больше подвержен заражению «кракеном». Поэтому необходима ревакцинация.

Несмотря на то что вакцина «Спутник V» создавалась для борьбы с другим штаммом, она все еще является рабочей и защищает в 50% случаев. Об этом заявил в интервью «КП» иммунолог Николай Крючков.  

В Ростове привиться можно в любой поликлинике по месту жительства, а также в мобильных кабинетах по следующим адресам:

  • ТЦ «Мегамаг» — ул. Пойменная, 1;
  • ТРК «Сокол» — пр. Стачки, 25;
  • ТЦ «Горизонт» — ул. Нагибина, 32/2;
  • ТЦ «Золотой Вавилон» — ул. Малиновского, 25;
  • ТЦ «Талер» — ул. Зорге, 33;
  • ТЦ «Рио» — ул. Нагибина, 30;
  • ТЦ «Магнит» — ул. Петренко, 1;
  • ТЦ «Галерея «Астор» — пр. Буденновский, 49/97.
Вакцинация от ковида в Ростове-на-Дону: адреса ближайших пунктов
Фото: 1MI
#Коронавирус COVID-19#Вакцинация от коронавируса в Ростове
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