Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Отдел полиции № 1 Ростова получил заявление от местного жителя, который стал жертвой кражи.
Сообщается, что потерпевший некоторое время лежал в больнице. Его беспокоила сохранность крупной суммы накопленных денег в его отсутствие, а потому 1,6 миллиона рублей ростовчанин решил взять с собой в медучреждение.
Одним утром после пробуждения ростовчанин решил проверить сбережения, однако обнаружил, что все деньги и портмоне просто исчезли.
В ходе расследования сотрудники угрозыска задержали 48-летнего мужчину, который был соседом по палате жертвы и имел судимость.
Полицейские выяснили, что в один из дней задержанный заметил, что его сосед пересчитывает крупную сумму денег, после чего прячет их в бумажник. Подозреваемый решил использовать этот шанс и вытащил всю сумму из кошелька соседа, пока тот спал, а деньги потратил на шопинг, отдых, гаджеты и дорогие гостиницы, которые посещал со своей знакомой.
Теперь в отношении мужчины возбудили дело по статье «Кража», а сам он будет помещен под стражу.
Ранее в Ростове домработница украла у соседей ювелирные украшения, чтобы играть в азартные игры в казино.