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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Сосед по палате в Ростове украл у пациента 1,6 млн рублей и прокутил их с подружкой

Сегодня, 12:06
Фото: stockvault.net
В Ростове сосед по палате украл у пациента 1,6 млн рублей и прокутил их с подружкой
В Ростове мнительный пациент перестраховался, чтобы не потерять 1,6 миллиона рублей, и столкнулся со своими страхами в больнице, подробностями поделились в пресс-службе УМВД по Ростовской области.

Отдел полиции № 1 Ростова получил заявление от местного жителя, который стал жертвой кражи. 

Сообщается, что потерпевший некоторое время лежал в больнице. Его беспокоила сохранность крупной суммы накопленных денег в его отсутствие, а потому 1,6 миллиона рублей ростовчанин решил взять с собой в медучреждение. 

Одним утром после пробуждения ростовчанин решил проверить сбережения, однако обнаружил, что все деньги и портмоне просто исчезли. 

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В ходе расследования сотрудники угрозыска задержали 48-летнего мужчину, который был соседом по палате жертвы и имел судимость.

Полицейские выяснили, что в один из дней задержанный заметил, что его сосед пересчитывает крупную сумму денег, после чего прячет их в бумажник. Подозреваемый решил использовать этот шанс и вытащил всю сумму из кошелька соседа, пока тот спал, а деньги потратил на шопинг, отдых, гаджеты и дорогие гостиницы, которые посещал со своей знакомой. 

Теперь в отношении мужчины возбудили дело по статье «Кража», а сам он будет помещен под стражу. 

Ранее в Ростове домработница украла у соседей ювелирные украшения, чтобы играть в азартные игры в казино. 

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