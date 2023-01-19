Полицейские выяснили, что в один из дней задержанный заметил, что его сосед пересчитывает крупную сумму денег, после чего прячет их в бумажник. Подозреваемый решил использовать этот шанс и вытащил всю сумму из кошелька соседа, пока тот спал, а деньги потратил на шопинг, отдых, гаджеты и дорогие гостиницы, которые посещал со своей знакомой.