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Открыть этот участок планируется досрочно, сделают это на 1,5 месяца раньше запланированной даты. Строительные работы начались в 2020 году и сейчас находятся в высокой степени готовности.
«Осталось проложить 200 тысяч тонн асфальта, на это потребуются два месяца работы. Они начнутся с нормализации погодных условий», — пишет ТАСС со ссылкой на слова подрядчика.
Отмечается, что это направление востребовано у автомобилистов. Объезд позволит сократить время в пути на час.
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