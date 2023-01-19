rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Участок трассы М-4 «Дон» в обход Ростова-на-Дону откроют в июне

Сегодня, 12:00
Фото: donland.ru
Участок трассы М-4 «Дон» в обход Ростова-на-Дону откроют в июне
В июне 2023 года планируется открыть движение по участку трассы М-4 «Дон», который пройдет в обход Ростова-на-Дону, сообщил подрядчик.

Открыть этот участок планируется досрочно, сделают это на 1,5 месяца раньше запланированной даты. Строительные работы начались в 2020 году и сейчас находятся в высокой степени готовности.

«Осталось проложить 200 тысяч тонн асфальта, на это потребуются два месяца работы. Они начнутся с нормализации погодных условий», — пишет ТАСС со ссылкой на слова подрядчика.

В Ростовской области почти 25 километров дорог привели к нормативу в 2022 году
Узнать подробнее

Отмечается, что это направление востребовано у автомобилистов. Объезд позволит сократить время в пути на час.

Читайте также о том, сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской области.

Читайте также:
Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской областиМежду Ростовом и Батайском построят четырехполосную дорогу с развязкой
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги
Сегодня, 12:56
Сосед по палате в Ростове украл у пациента 1,6 млн рублей и прокутил их с подружкой
Сегодня, 12:06
Вскрылись новые подробности исчезновения в Ростове беременной женщины
Сегодня, 12:04
С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
Сегодня, 11:59
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Сегодня, 10:50
Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:07