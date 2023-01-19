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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Новочеркасске на торги выставили 18,8 гектаров земли

Сегодня, 08:29
Фото: Frank C. Müller/CC BY SA/wiki
В Новочеркасске на торги выставили 18,8 гектаров земли
Застроить жильем в Новочеркасске планируют участок в 18,8 гектаров земли, сообщает портал «Дом.рф».

Территорию под Новочеркасском хотят с помощью торгов передать инвесторам для комплексной застройки. Площадь участка составляет порядка 18,8 гектаров земли. Сами торги запланированы на 17 февраля этого года.

Уточняется, что участок находится на востоке Новочеркасска. Неподалеку расположены дачные участки и малоэтажные частные дома. Ближайшая остановка транспорта находится в 350 метрах, а автовокзал — в 1,5 километрах.

Фото: земля.дом.рф
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Начальная цена участка на аукционе составляет более десяти миллионов рублей. Для участия в торгах необходимо до 13 февраля подать соответствующую заявку.

Ранее стало известно, что в Ростове территорию рынка «Атлант» хотят застроить высотками.

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