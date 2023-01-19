rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Ростове-на-Дону на улице Еременко кроссовер сбил бабушку и ее 7-летнего внука

Сегодня, 05:58
Фото: ГИБДД
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля сбил бабушку с внуком, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла в среду, 18 января, во дворе. На улице Еременко водитель кроссовера DFM AX7 сбил 57-летнюю женщину и ее семилетнего внука.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Известно, что за рулем машины находился 64-летний мужчина.

В данный момент устанавливаются все детали аварии. О состоянии пострадавших сейчас информации нет. 

Ранее шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра. Подробный материал читайте по ссылке

До этого в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января.

Читайте также:
В Ростове на массовое ДТП у Ворошиловского моста выехали три машины реанимации
#Илья Протвинов#Дтп#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:07
30 бронеавтомобилей привезли в Ростов для передачи участникам СВО
Сегодня, 07:24
Ростов-на-Дону попал в топ-10 городов по росту цен на жилье в 2022 году
Сегодня, 07:23
В Ростове-на-Дону на 1,5 млн рублей закупят крышки для канализационных люков
Сегодня, 05:20
Краевед пояснил, как баронесса Черчилль привезла кровати в Ростов в 1945 году
Сегодня, 04:09
«Сколько же это стоит!»: неизвестную Настю позвали замуж через фасад «Ростов-Арены»
Вчера, 20:03