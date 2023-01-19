Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Авария произошла в среду, 18 января, во дворе. На улице Еременко водитель кроссовера DFM AX7 сбил 57-летнюю женщину и ее семилетнего внука.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Известно, что за рулем машины находился 64-летний мужчина.
В данный момент устанавливаются все детали аварии. О состоянии пострадавших сейчас информации нет.
Ранее шесть машин столкнулись на Буденновском в Ростове, образовав пробку в 1,5 километра. Подробный материал читайте по ссылке.
До этого в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января.