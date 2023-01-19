В Ростове на Крещение в обряде омовения участвовали более 20 тысяч человек

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Напомним, накануне в Ростове-на-Дону начали отмечать православный праздник Крещение Господне, которое сопровождается традиционным омовением в купелях и иорданях.
В Ростове к празднику оборудовали несколько купелей, безопасных для омовения, поскольку на всех объектах дежурили экстренные службы и медики. И, несмотря на то, что в Донской митрополии этот обряд назвали необязательным, традицию поддержали более 20 тысяч ростовчан.
Ранее специалист рассказала, как спасти организм от обморожения во время купания и как согреться после после ныряния в купель.