В Ростове на Крещение в обряде омовения участвовали более 20 тысяч человек

В Ростове к празднику оборудовали несколько купелей, безопасных для омовения, поскольку на всех объектах дежурили экстренные службы и медики. И, несмотря на то, что в Донской митрополии этот обряд назвали необязательным, традицию поддержали более 20 тысяч ростовчан.