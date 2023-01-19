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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Ростове на Крещение в обряде омовения участвовали более 20 тысяч человек

Сегодня, 16:41
Фото: rostoveparhia.ru
Более 20 тысяч ростовчан участвовали в обряде омовения на Крещение Господне, об этом сообщили в администрации города.

Напомним, накануне в Ростове-на-Дону начали отмечать православный праздник Крещение Господне, которое сопровождается традиционным омовением в купелях и иорданях.

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В Ростове к празднику оборудовали несколько купелей, безопасных для омовения, поскольку на всех объектах дежурили экстренные службы и медики. И, несмотря на то, что в Донской митрополии этот обряд назвали необязательным, традицию поддержали более 20 тысяч ростовчан. 

Ранее специалист рассказала, как спасти организм от обморожения во время купания и как согреться после после ныряния в купель.

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#Надежда Пустяк
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