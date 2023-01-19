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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Ростове огласили приговор «банде амазонок» по делу о серии убийств

Сегодня, 14:45
Фото: Cimmerian praetor/CC BY SA/wiki
В Ростове огласили приговор «банде амазонок» по делу о серии убийств
Ростовский областной суд определил, что члены «банды амазонок» проведут в колонии 25 лет, а экс-полицейский Сергей Синельник получил пожизненное, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

В четверг, 19 января, состоялось заключительное слушание о делу о 10 подтвержденных эпизодах убийств и разбоях, совершенных «бандой амазонок» в Ростовской области. 

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Гособвинитель запросил для обвиняемых Инессы и Виктории Тавердиевых, а также Анастасии Синельник по 25 лет колонии
Фото: sledcom.ru

Гособвинитель запросил для обвиняемых Инессы и Виктории Тавердиевых, а также Анастасии Синельник по 25 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года, что является максимально возможным наказанием, предусмотренным для женщин действующим законодательством. 

Бывший полицейский Сергей Синельник проведет в колонии особого режима всю свою жизнь и будет лишен звания старшего сержанта. 

Напомним,  в прошлом сообщалось, что все фигуранты дела проведут в тюрьме больше 19 лет.

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