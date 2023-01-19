Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В четверг, 19 января, состоялось заключительное слушание о делу о 10 подтвержденных эпизодах убийств и разбоях, совершенных «бандой амазонок» в Ростовской области.
Гособвинитель запросил для обвиняемых Инессы и Виктории Тавердиевых, а также Анастасии Синельник по 25 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года, что является максимально возможным наказанием, предусмотренным для женщин действующим законодательством.
Бывший полицейский Сергей Синельник проведет в колонии особого режима всю свою жизнь и будет лишен звания старшего сержанта.
Напомним, в прошлом сообщалось, что все фигуранты дела проведут в тюрьме больше 19 лет.