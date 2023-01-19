Гособвинитель запросил для обвиняемых Инессы и Виктории Тавердиевых, а также Анастасии Синельник по 25 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года, что является максимально возможным наказанием, предусмотренным для женщин действующим законодательством.