Власти Ростова выпустили постановление, в котором говорится об угрозе обрушения старинного дома Гудермана в переулке Соборном, 8/15. В самом здании давно никто не живет. Однако за последние два года там случилось несколько пожаров. После последнего из них, в декабре 2022 года, дом решили законсервировать.