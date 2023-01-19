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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Ростове рискует обвалиться дом Гудермана на Соборном переулке

Сегодня, 11:43
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове рискует обвалиться одно из самых красивых и старинных зданий города
Дом Гудермана на Соборном переулке, 8 может в скором времени обвалиться, следует из постановления администрации Ростова.

Власти Ростова выпустили постановление, в котором говорится об угрозе обрушения старинного дома Гудермана в переулке Соборном, 8/15. В самом здании давно никто не живет. Однако за последние два года там случилось несколько пожаров. После последнего из них, в декабре 2022 года, дом решили законсервировать.

В документе уточняется, что здание должно перейти в муниципальную собственность. Однако на данный момент земля под домом все еще принадлежит собственникам его квартир. Власти собираются выкупить их. Вероятно, если жильцы не согласятся с выкупной стоимостью, они будут судится с мэрией.

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Будут ли что-то строить на месте обрушивающегося памятника архитектуры, и если будут, то что именно, пока не известно.

Напомним, «Доходный дом Аарона Гудермана» был построен в конце XIX века. До консервации здания власти заявляли, что хотят его реконструировать для открытия там детской музыкальной или художественной школы.

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