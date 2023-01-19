rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В Ростовской области хотят возобновить воспроизводство донского леща

Сегодня, 17:37
Фото: uprvetro.donland.ru
В Ростовской области хотят возобновить искусственное воспроизводство донского леща, об этом сообщил на заседании донского Заксобрания министр сельского хозяйства Константин Рачаловский.

Портал ТАСС сообщил, что в настоящий момент донские власти рассматривают варианты, позволяющие оказать господдержку отрасли воспроизводства донского леща из бюджета региона. В частности это касается Кулешовского рыбоводного завода, который из-за банкротства был вынужден приостановить производство. 

«Те инвесторы, которые зашли на территорию завода, работают в плане создания рекреации, но производством малька леща тоже хотят заниматься. В 2024 году планируют выпустить до 17 миллионов штук особей», — цитирует министра издание. 

В Ростовской области в Азовское море выпустили 5 млн мальков леща
Узнать подробнее

Власти также рассматривают разные способы поддержки предприятия, которое до 2018 года позволяло выпускать до 40 миллиона мальков леща ежегодно. Рачаловский уверен, что ресурсы реки Дон позволят прокормить около 60 миллионов мальков каждый год. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят запустить производство черной икры.

Читайте также:
Искусственно разводить леща и пиленгаса планируют в Ростовской областиЛещ и судак могут исчезнуть в Ростовской областиРыбаку из Шахт грозит два года тюрьмы за десять лещей
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Происшествие#Рыба#Производство
Подпишитесь
«Это неврологическое»: дочь рассказала, как нашлась ее пропавшая в Ростове мама
Сегодня, 17:59
В Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах
Сегодня, 14:47
В Ростове огласили приговор «банде амазонок» по делу о серии убийств
Сегодня, 14:45
На Дону научатся проектировать дороги, а в Ростове не знают, где хоронить людей
Сегодня, 14:50
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Сегодня, 10:50
В Ростовской области сотрудница ПФР подозревается в махинациях на 1,2 миллиона рублей
Сегодня, 13:51