Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Портал ТАСС сообщил, что в настоящий момент донские власти рассматривают варианты, позволяющие оказать господдержку отрасли воспроизводства донского леща из бюджета региона. В частности это касается Кулешовского рыбоводного завода, который из-за банкротства был вынужден приостановить производство.
«Те инвесторы, которые зашли на территорию завода, работают в плане создания рекреации, но производством малька леща тоже хотят заниматься. В 2024 году планируют выпустить до 17 миллионов штук особей», — цитирует министра издание.
Власти также рассматривают разные способы поддержки предприятия, которое до 2018 года позволяло выпускать до 40 миллиона мальков леща ежегодно. Рачаловский уверен, что ресурсы реки Дон позволят прокормить около 60 миллионов мальков каждый год.
Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят запустить производство черной икры.