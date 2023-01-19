В Сети неизвестные распространяют информацию, что якобы уполномоченный по правам ребенка Баранников звонит местным жителям и говорит о помилованных заключенных ЧВК «Вагнер». Провокаторы уточняют, что на свободе будто и те, кого осудили за педофилию.