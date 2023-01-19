Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Сети неизвестные распространяют информацию, что якобы уполномоченный по правам ребенка Баранников звонит местным жителям и говорит о помилованных заключенных ЧВК «Вагнер». Провокаторы уточняют, что на свободе будто и те, кого осудили за педофилию.
«В фейке есть предупреждение не выпускать на улице детей после 19 часов. Однако стоит помнить, что эту должность занимает Ирина Черкасова, но никак не гражданин Баранников», — написал Telegram-канал.
Отмечается, что украинские спецслужбы пытаются посеять панику. Однако эти попытки выглядят нелепо.
До этого в Ростове опровергли фейк о кроватях в госпитале, которые привезла супруга Черчилля.