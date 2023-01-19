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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах

Сегодня, 14:47
Фото: 1MI
В Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах
В Ростовской области не соответствует действительности информация о том, что на свободу якобы выпустили педофилов, говорится в Telegram-канале «Война с фейками. Ростов».

В Сети неизвестные распространяют информацию, что якобы уполномоченный по правам ребенка Баранников звонит местным жителям и говорит о помилованных заключенных ЧВК «Вагнер». Провокаторы уточняют, что на свободе будто и те, кого осудили за педофилию.

«В фейке есть предупреждение не выпускать на улице детей после 19 часов. Однако стоит помнить, что эту должность занимает Ирина Черкасова, но никак не гражданин Баранников», — написал Telegram-канал.

В Ростове опровергли фейк о кроватях в госпитале, которые привезла супруга Черчилля
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Отмечается, что украинские спецслужбы пытаются посеять панику. Однако эти попытки выглядят нелепо. 

До этого в Ростове опровергли фейк о кроватях в госпитале, которые привезла супруга Черчилля. 

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