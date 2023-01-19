По версии следователей, в ноябре прошлого года женщина использовала мошенническую схему, чтобы начислить более 1,2 миллиона рублей на банковскую карту гражданина, который не подозревал, что его счет использовали для махинаций с деньгами. Теперь следователи пытаются выяснить все обстоятельства совершенного преступления.