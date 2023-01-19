Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Следователи Белокалитвинского межрайонного следственного отдела донского СУ СК РФ возбудили дело в отношении главного специалиста отдела контроля выплат отделения ПФР по Ростовской области, которую заподозрили в мошенничестве.
По версии следователей, в ноябре прошлого года женщина использовала мошенническую схему, чтобы начислить более 1,2 миллиона рублей на банковскую карту гражданина, который не подозревал, что его счет использовали для махинаций с деньгами. Теперь следователи пытаются выяснить все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее в Ростовской области из-за реформы закрыли отделения Пенсионного фонда России.