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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Ростовской области сотрудница ПФР подозревается в махинациях на 1,2 миллиона рублей

Сегодня, 13:51
Фото: sfr.gov.ru
В Ростовской области сотрудница ПФР подозревается в махинациях на 1,2 миллиона рублей
В Ростовской области сотрудница ПФР в Белой Калитве незаконно вывела деньги, перевела их на чужую карту и после обналичила, подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следователи Белокалитвинского межрайонного следственного отдела донского СУ СК РФ возбудили дело в отношении главного специалиста отдела контроля выплат отделения ПФР по Ростовской области, которую заподозрили в мошенничестве. 

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По версии следователей, в ноябре прошлого года женщина использовала мошенническую схему, чтобы начислить более 1,2 миллиона рублей на банковскую карту гражданина, который не подозревал, что его счет использовали для махинаций с деньгами. Теперь следователи пытаются выяснить все обстоятельства совершенного преступления. 

Ранее в Ростовской области из-за реформы закрыли отделения Пенсионного фонда России.

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