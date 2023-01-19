Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Согласно данным сервиса Basis.Myseldon, в конце прошлого года в отношении компании ООО «Фрихауз» выпустили решение о начале ликвидации предприятия. В информации о действиях компании указано, что 16 января в Арбитражный суд Москвы подали заявление о признании компании банкротом.
В сервисе не указано никаких сведений о доходности и выручке компании за последние годы, однако известно, что еще в 2021 году компания стала убыточной, а ее прибыль «ушла в минус» на 37,4 миллиона рублей. После уже в 2022 году ООО «Фрихауз» стало ответчиком четырех арбитражных дел на общую сумму более 500 миллионов рублей.