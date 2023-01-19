В сервисе не указано никаких сведений о доходности и выручке компании за последние годы, однако известно, что еще в 2021 году компания стала убыточной, а ее прибыль «ушла в минус» на 37,4 миллиона рублей. После уже в 2022 году ООО «Фрихауз» стало ответчиком четырех арбитражных дел на общую сумму более 500 миллионов рублей.