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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Владелец долгостроя на Гвардейской площади Ростова начал процедуру по ликвидации

Сегодня, 12:58
Фото: rostovgazeta.ru
Владелец долгостроя на Гвардейской площади Ростова начал процедуру по ликвидации
Московская компания ООО «Фрихауз» проходит процедуру по ликвидации, решение об этом приняли 27 декабря.

Согласно данным сервиса Basis.Myseldon, в конце прошлого года в отношении компании ООО «Фрихауз» выпустили решение о начале ликвидации предприятия. В информации о действиях компании указано, что 16 января в Арбитражный суд Москвы подали заявление о признании компании банкротом.

В сервисе не указано никаких сведений о доходности и выручке компании за последние годы, однако известно, что еще в 2021 году компания стала убыточной, а ее прибыль «ушла в минус» на 37,4 миллиона рублей. После уже в 2022 году ООО «Фрихауз» стало ответчиком четырех арбитражных дел на общую сумму более 500 миллионов рублей. 

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При этом летом 2021 года ДИЗО Ростова продлил действие разрешения на завершение строительства многоэтажного офисного здания на Гвардейской площади до конца первой декады апреля 2024 года, но дело так и не сдвинулось «с мертвой точки», а долгострой остался в том же состоянии, что и был.

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