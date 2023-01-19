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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область

Сегодня, 10:50
Фото: unsplash
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Врачи Ростова за свою многолетнюю практику помнят несколько случаев увеличения числа заболевших корью. Однако корь не представляет большой опасности для Ростовской области. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Новосибирской области наблюдается рост числа заболевших корью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замруководителя регионального Роспотребнадзора Ладу Самойлову. 

По ее словам, вирус кори завезли в регион с территории Средней Азии. Сегодня уже зафиксировано 45 случаев.

Однако в поликлиниках Ростова жителям донского края советуют не паниковать. По словам врачей, в Ростовской области работа по борьбе налажена хорошо. 

Прививки от кори входят в национальный календарь профилактических прививок и являются обязательными. Первая вакцинация делается детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в шесть лет. Также, прививки делают и взрослым, не достигшим 35-летнего возраста.

Тем не менее, доктора припоминают, что несколько лет назад, в Ростовской области были случаи увеличения числа заболевших корью.

«Но все они были прекращены буквально в течение недели», - подчеркивает врач.

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По словам медиков, даже если возникнет ситуация «привоза» мигрантами из Средней Азии кори, ростовские врачи оперативно отреагируют на ситуацию. 

«За последние 10 лет мы видели вспышки кори в Европе. Вероятно, они возникали, в том числе, и из-за либерализации подхода к вакцинации. Многие же отказывались от прививок. Но я бы сказал, что здесь виновата не либерализация, а банальная распущенность. Ведь есть законы эпидемиологии, которые нельзя отменять с помощью юридических законов», - уверенны врачи Ростова.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2019 году в Ростовской области было выявлено более двадцати случаев заражения корью. 

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