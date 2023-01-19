«За последние 10 лет мы видели вспышки кори в Европе. Вероятно, они возникали, в том числе, и из-за либерализации подхода к вакцинации. Многие же отказывались от прививок. Но я бы сказал, что здесь виновата не либерализация, а банальная распущенность. Ведь есть законы эпидемиологии, которые нельзя отменять с помощью юридических законов», - уверенны врачи Ростова.