Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Напомним, что в Новосибирской области наблюдается рост числа заболевших корью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замруководителя регионального Роспотребнадзора Ладу Самойлову.
По ее словам, вирус кори завезли в регион с территории Средней Азии. Сегодня уже зафиксировано 45 случаев.
Однако в поликлиниках Ростова жителям донского края советуют не паниковать. По словам врачей, в Ростовской области работа по борьбе налажена хорошо.
Прививки от кори входят в национальный календарь профилактических прививок и являются обязательными. Первая вакцинация делается детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в шесть лет. Также, прививки делают и взрослым, не достигшим 35-летнего возраста.
Тем не менее, доктора припоминают, что несколько лет назад, в Ростовской области были случаи увеличения числа заболевших корью.
«Но все они были прекращены буквально в течение недели», - подчеркивает врач.
По словам медиков, даже если возникнет ситуация «привоза» мигрантами из Средней Азии кори, ростовские врачи оперативно отреагируют на ситуацию.
«За последние 10 лет мы видели вспышки кори в Европе. Вероятно, они возникали, в том числе, и из-за либерализации подхода к вакцинации. Многие же отказывались от прививок. Но я бы сказал, что здесь виновата не либерализация, а банальная распущенность. Ведь есть законы эпидемиологии, которые нельзя отменять с помощью юридических законов», - уверенны врачи Ростова.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2019 году в Ростовской области было выявлено более двадцати случаев заражения корью.