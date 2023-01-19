Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей в Ростове беременной женщины Ирины Кривули. Напомним, что 16 января она вышла из дома на улице Женьшеневая, 43 в Октябрьском районе, собираясь зайти в магазин и отправиться в гости к дочери.
Но у дочери она не появилась. Последний ее визит в Сети зафиксирован в 16:15 мск, после чего телефон оказался выключен.
Поиски беременной женщины привели к определенным результатам.
По словам дочери, передвижение мамы зафиксировали камеры видео наблюдения.
«Сперва на улице, потом в ТЦ „Горизонт“. В „Горизонте“ ее видели в восемь вечера 16 января. В это время на улице уже темно. Почему в такое время мама ходила по торговому центру, я не понимаю», — отмечает Алина.
Дочь добавляет, что никаких предположений о том, что могло случиться с беременной мамой, у нее нет.
«Все это очень странно», — подчеркивает собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове-на-Дону без вести пропал подросток.