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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Вскрылись новые подробности исчезновения в Ростове беременной женщины

Сегодня, 12:04
Фото: соцсети
Вскрылись новые подробности исчезновения в Ростове беременной женщины
Исчезнувшую в Ростове беременную женщину Ирину Кривулю зафиксировали камеры видео наблюдения. В восемь вечера она была в ТЦ «Горизонт». Об этом сообщила RostovGazeta дочь Алина.

Четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей в Ростове беременной женщины Ирины Кривули. Напомним, что 16 января она вышла из дома на улице Женьшеневая, 43 в Октябрьском районе, собираясь зайти в магазин и отправиться в гости к дочери.

Но у дочери она не появилась. Последний ее визит в Сети зафиксирован в 16:15 мск, после чего телефон оказался выключен.

Поиски беременной женщины привели к определенным результатам. 

Дочь рассказала странные подробности исчезновения беременной мамы в Ростове
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По словам дочери, передвижение мамы зафиксировали камеры видео наблюдения. 

«Сперва на улице, потом в ТЦ „Горизонт“. В „Горизонте“ ее видели в восемь вечера 16 января. В это время на улице уже темно. Почему в такое время мама ходила по торговому центру, я не понимаю», — отмечает Алина.

Дочь добавляет, что никаких предположений о том, что могло случиться с беременной мамой, у нее нет.

«Все это очень странно», — подчеркивает собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове-на-Дону без вести пропал подросток. 

В Ростове-на-Дону без вести пропал подросток
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