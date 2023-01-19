Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В прошлом году 7 января фигурант приехал домой к бывшей супруге и поссорился с ней. Тогда он достал ружье и выстрелил в 47-летнего мужчину, находившегося в гостях.
После этого нападавший ножом ударил бывшую жену. Оба пострадавших скончались от полученных ранений.
По данным фактам возбудили уголовное дело, теперь его передали в Ростовский областной суд. Если вина 56-летнего фигуранта будет доказана, ему могут посадить пожизненно.
Ранее Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове.