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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Жителя в Ростовской области будут судить за убийство бывшей жены и ее знакомого

Сегодня, 13:51
Фото: incirlik.af.mil/CC0/wiki
Жителя в Ростовской области будут судить за убийство бывшей жены и ее знакомого
В Ростовской области будут судить жителя хутора Кривого Лимана за двойное убийство, сообщили в региональной прокуратуре.

В прошлом году 7 января фигурант приехал домой к бывшей супруге и поссорился с ней. Тогда он достал ружье и выстрелил в 47-летнего мужчину, находившегося в гостях. 

После этого нападавший ножом ударил бывшую жену. Оба пострадавших скончались от полученных ранений. 

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По данным фактам возбудили уголовное дело, теперь его передали в Ростовский областной суд. Если вина 56-летнего фигуранта будет доказана, ему могут посадить пожизненно.

Ранее Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове. 

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