Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В своем комментарии порталу «АиФ — Ростов-на-Дону» Петр Пятибратов, который в прошлом подвергся критике из-за заявления о необходимости провести вторую волну мобилизации, сообщил, что сейчас жители Донбасса и бойцы нуждаются в поддержке и защите.
Депутат сообщил, что к настоящему моменту он уже около года находится на Донбассе с редкими визитами в Ростовскую области и часто общается с бойцами на передовой. Военнослужащие сообщили, что они остро нуждаются в помощи, хотя и понимают, что следующую «волну» частично мобилизованных тоже необходимо вооружить, одеть и обучить.
«Но то, что наши части должны пополниться ещё сотнями тысяч бойцов — это неоспоримый факт», — цитирует депутата издание.
Вдобавок к этому Петр Пятибратов рассказал, что в настоящий момент на Донбассе с ним находятся сын, брат, друзья и земляки, которые «работают на победу».
Напомним, ранее Петр Пятибратов пояснил изданию свои слова о необходимости мобилизовать до трех миллионов человек.