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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Депутат Гордумы Ростова Пятибратов отправился в зону СВО с сыном, братом и друзьями

Сегодня, 10:35
Фото: Страница Петра Пятибратова в соцсети
Депутат Гордумы Ростова Пятибратов отправился в зону СВО с сыном, братом и друзьями
Депутат Гордумы Ростова Петр Пятибратов сообщил, что к нему в Донбассе присоединились сын, брат, друзья и некоторые односельчане.

В своем комментарии порталу «АиФ — Ростов-на-Дону» Петр Пятибратов, который в прошлом подвергся критике из-за заявления о необходимости провести вторую волну мобилизации, сообщил, что сейчас жители Донбасса и бойцы нуждаются в поддержке и защите.  

Депутат сообщил, что к настоящему моменту он уже около года находится на Донбассе с редкими визитами в Ростовскую области и часто общается с бойцами на передовой. Военнослужащие сообщили, что они остро нуждаются в помощи, хотя и понимают, что следующую «волну» частично мобилизованных тоже необходимо вооружить, одеть и обучить. 

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«Но то, что наши части должны пополниться ещё сотнями тысяч бойцов — это неоспоримый факт», — цитирует депутата издание. 

Вдобавок к этому Петр Пятибратов рассказал, что в настоящий момент на Донбассе с ним находятся сын, брат, друзья и земляки, которые «работают на победу».

Напомним, ранее Петр Пятибратов пояснил изданию свои слова о необходимости мобилизовать до трех миллионов человек.

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