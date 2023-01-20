Депутат сообщил, что к настоящему моменту он уже около года находится на Донбассе с редкими визитами в Ростовскую области и часто общается с бойцами на передовой. Военнослужащие сообщили, что они остро нуждаются в помощи, хотя и понимают, что следующую «волну» частично мобилизованных тоже необходимо вооружить, одеть и обучить.