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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Эко-спектакль «Целофант» прошел при поддержке банка «Центр-Инвест»

Сегодня, 10:47
Фото: unsplash.com
Спектакль в жанре клоунады на тему экологии поставил крупнейший независимый театр Юга России «Один театр». Сотрудники банка побывали на премьере, а также стали участниками представления.
Основной идеей постановки является бережное отношение к природе и окружающей среде на примере целлофанового пакетика. Участникам совместно с артистами «Одного театра» удалось решить проблему загрязнения пластиком. 
 
Зрители принесли с собой пластиковые пакеты, которые задействовали в представлении. А в дальнейшем направили на переработку. 
 
Банку близка идея бережного отношения к экологии. Неотъемлемой часть ESG-стратегии организации являются ответственность за природные ресурсы, забота об экологии и здоровье будущих поколений, повышение энергоэффективности малого и среднего бизнеса.
 
Вместе с этим банк в течение 30 лет является флагманом устойчивого развития на Юге России, он реализует ESG-принципы и активно продвигает их среди клиентов.
 
Добавим, что «Один театр» был основан в 2012 году. Его открыли актеры Краснодарского академического театра драмы Арсений Фогелев, Виталий Борисов и Алексей Мосолов.
 
За эти годы у театра появились свои зрители, для них показывают спектакли по произведениям Бунина, Пелевина, Вырыпаева, Григорьева и авторские постановки.
Фото: centrinvest.ru
#Елена Янкевич
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