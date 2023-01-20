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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Экс-полицейского осудили в Ростовской области за вымогательство денег у преступников

Сегодня, 09:59
Фото: vnovgorod.sledcom.ru
Экс-полицейского осудили в Ростовской области за вымогательство денег у преступников
В Ростовской области огласили приговор бывшему сотруднику полиции Игорю Будякову, который вымогал у людей деньги, сообщили в региональном УФСБ.

Суд установил, что фигурант вымогал деньги через посредников. Пострадавшими оказывались граждане, подозреваемые в совершении преступлений.

В одном из случаев Будяков требовал 150 тысяч рублей у человека, совершившего кражу. После этого завели уголовное дело, а обвиняемого арестовали.

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Теперь Новочеркасский городской суд приговорил фигуранта к 8,5 года заключения. Также его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

Ростовский областной суд оставил в силе приговор.

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