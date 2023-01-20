Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Суд установил, что фигурант вымогал деньги через посредников. Пострадавшими оказывались граждане, подозреваемые в совершении преступлений.
В одном из случаев Будяков требовал 150 тысяч рублей у человека, совершившего кражу. После этого завели уголовное дело, а обвиняемого арестовали.
Теперь Новочеркасский городской суд приговорил фигуранта к 8,5 года заключения. Также его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.
Ростовский областной суд оставил в силе приговор.
Читайте также топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году.