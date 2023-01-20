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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Экс-сотрудника ФСИН осудили в Шахтах за смерть заключенного от переданных наркотиков
В Ростовской области огласили приговор бывшему сотруднику лечебно-исправительного учреждения, по вине которого погиб заключенный, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант в 2019 году устроился на работу, после чего передал двум заключенным наркотики. Они их употребили и им стало плохо, в дальнейшем их повезли в больницу.

Во время транспортировки один пациент скончался от острого отравления. Второго доставили в реанимацию, где ему оказали помощь.

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Тогда возбудили уголовное дело, но сотрудник вину не признал. Суд в Шахтах приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима. 

Отмечается, что осужденный обжаловал это решение. 

Ранее в Ростовской области приехавшая на свидание в ИК женщина привезла пакет наркотиков. 

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