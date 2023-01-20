Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Фигурант в 2019 году устроился на работу, после чего передал двум заключенным наркотики. Они их употребили и им стало плохо, в дальнейшем их повезли в больницу.
Во время транспортировки один пациент скончался от острого отравления. Второго доставили в реанимацию, где ему оказали помощь.
Тогда возбудили уголовное дело, но сотрудник вину не признал. Суд в Шахтах приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима.
Отмечается, что осужденный обжаловал это решение.
Ранее в Ростовской области приехавшая на свидание в ИК женщина привезла пакет наркотиков.