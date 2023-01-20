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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

«Это как сыр»: хлеб с плесенью обнаружили на полке магазина «Магнит» в Ростове

Сегодня, 06:24
Фото: vk.com/etorostovnadonu

Хлеб с плесенью обнаружили на полке магазина «Магнит» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в магазине «Магнит» обнаружили в продаже испорченный хлеб, сообщили покупатели в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка рассказала, что зашли в торговую точку на улице Белорусская, 155. По ее словам, испорченный хлеб лежал рядом со свежим.

Покупательница на видео показала продукцию с зелеными точками.

«Не первый раз сталкиваюсь с плесенью на продуктах в этой сети магазинов», — сообщила она подписчикам.

«Это как сыр с плесенью. Полезно говорят», — пошутили пользователи в комментариях. Другие написали, что не хватает сотрудников, чтобы отслеживать свежесть продукции.

«Не удивительно. Был сегодня в „Магните“, у них хлеб еще за 15 число лежит», — заявили другие покупатели.

«Поэтому я обычно сотрудникам говорю об этом, так как не успевают за всем следить. Они благодарят и убирают просрочку сразу», — прозвучало в комментариях. 

Ранее жителям Ростовской области рассказали, кому звонить из-за просрочки в магазинах.

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