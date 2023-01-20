Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Ростовчанка рассказала, что зашли в торговую точку на улице Белорусская, 155. По ее словам, испорченный хлеб лежал рядом со свежим.
Покупательница на видео показала продукцию с зелеными точками.
«Не первый раз сталкиваюсь с плесенью на продуктах в этой сети магазинов», — сообщила она подписчикам.
«Это как сыр с плесенью. Полезно говорят», — пошутили пользователи в комментариях. Другие написали, что не хватает сотрудников, чтобы отслеживать свежесть продукции.
«Не удивительно. Был сегодня в „Магните“, у них хлеб еще за 15 число лежит», — заявили другие покупатели.
«Поэтому я обычно сотрудникам говорю об этом, так как не успевают за всем следить. Они благодарят и убирают просрочку сразу», — прозвучало в комментариях.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, кому звонить из-за просрочки в магазинах.