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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Холодные автобусы обнаружили в Ростове-на-Дону во время проверок

Сегодня, 14:43
Фото: rostov-gorod.ru
Холодные автобусы обнаружили в Ростове-на-Дону во время проверок

Семерых перевозчиков в Ростове наказали за холодные автобусы

В Ростове-на-Дону провели проверки работы общественного транспорта и выявили нарушения, сообщили в городской администрации.

Проверяющих интересовали санитарное состояние автобусов, а также система отопления. Одна из проверок прошла на остановке «пл. Советов».

«Всего выявили семь нарушений, связанных с неисправными отопителями. Еще восемь автобусов находились на линии грязными», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что перевозчикам по данным фактам направили претензии. От них потребовали устранить недочеты. 

Всего с начала года зарегистрировали 45 нарушений, связанных с неисправной системой отопления. Подобные рейды в городе продолжатся. 

Ранее ростовчане заявили о прошедшем в салоне автобуса № 1 «дожде» днем 16 января.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Автобус#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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