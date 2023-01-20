Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Проверяющих интересовали санитарное состояние автобусов, а также система отопления. Одна из проверок прошла на остановке «пл. Советов».
«Всего выявили семь нарушений, связанных с неисправными отопителями. Еще восемь автобусов находились на линии грязными», — сказано в сообщении.
Отмечается, что перевозчикам по данным фактам направили претензии. От них потребовали устранить недочеты.
Всего с начала года зарегистрировали 45 нарушений, связанных с неисправной системой отопления. Подобные рейды в городе продолжатся.
Ранее ростовчане заявили о прошедшем в салоне автобуса № 1 «дожде» днем 16 января.