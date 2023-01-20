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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Как 13 человек пострадали в автобусе в Ростовской области и что случилось с водителем

Сегодня, 14:26
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Как 13 человек пострадали в автобусе в Ростовской области и что случилось с водителем
В Каменске-Шахтинском Ростовской области произошла крупная авария с участием автобуса, в которой пострадали 13 человек. Что случилось и какая причина ДТП, в материале RostovGazeta.

ДТП с автобусом и 13-ю ранеными

Изначально информация об аварии появилась в соцсетях от очевидцев и пассажиров. Они заявили, что во время движения водителю стало плохо и он потерял сознание.

Из-за этого неуправляемый транспорт с людьми протаранил бетонный забор и находящееся рядом дерево. В этот момент очевидцы насчитали 11 пострадавших, но позже эта цифра оказалась не верной.

Реакция ГИБДД на аварию

Журналисты сразу обратились за информацией к региональному УГИБДД, но ведомство не давало комментарии несколько часов. О происходящем можно было узнать только от самих пассажиров.

Позже стало известно, что ДТП произошло в 08.30 мск в переулке Станционный. Согласно официальной версии, водитель автобуса пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.

Журналисты сразу обратились за информацией к региональному УГИБДД, но ведомство не давало комментарии несколько часов.
Видео: УГИБДД по Ростовской области

Сколько человек пострадали в аварии с автобусом

Всего ранения получили 13 человек, в том числе водитель. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних.

Всех доставили в медицинское учреждение, о их состоянии информации нет.

Семерых пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести, среди них трое детей. Остальных медики отпустили лечиться амбулаторно.

Выяснилось, что водитель курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод». 

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