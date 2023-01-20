Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Изначально информация об аварии появилась в соцсетях от очевидцев и пассажиров. Они заявили, что во время движения водителю стало плохо и он потерял сознание.
Из-за этого неуправляемый транспорт с людьми протаранил бетонный забор и находящееся рядом дерево. В этот момент очевидцы насчитали 11 пострадавших, но позже эта цифра оказалась не верной.
Журналисты сразу обратились за информацией к региональному УГИБДД, но ведомство не давало комментарии несколько часов. О происходящем можно было узнать только от самих пассажиров.
Позже стало известно, что ДТП произошло в 08.30 мск в переулке Станционный. Согласно официальной версии, водитель автобуса пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.
Всего ранения получили 13 человек, в том числе водитель. Среди пострадавших есть шестеро несовершеннолетних.
Всех доставили в медицинское учреждение, о их состоянии информации нет.
Семерых пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести, среди них трое детей. Остальных медики отпустили лечиться амбулаторно.
Выяснилось, что водитель курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод».