Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Его привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России. В результате суд его оштрафовал на две тысячи рублей.
«Вместе с этим приняли решение выдворить нарушителя из страны. Это постановление не вступило в законную силу», — сказано в сообщении.
Издание «Ерш» пишет, что Михал Мжыглуд является гражданином Польши и настоятелем новочеркасского прихода Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви.
«В Новочеркасск он приехал в прошлом году и зарегистрировался в доме на улице Кривопустенко. Однако проживал он на другой улице, но не уведомил об этом миграционную службу», — сказано в сообщении.
Эта ситуация и привела к судебному разбирательству.
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