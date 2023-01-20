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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Католического священника из Ростовской области депортируют в Польшу

Сегодня, 14:56
Фото: Зверев Василий Владимирович/CC BY SA/wikimedia.org
Католического священника из Ростовской области депортируют в Польшу
В Ростовской области приняли решение депортировать из страны мужчину по фамилии Мжыглуд за совершение административного правонарушения, сообщает Новочеркасский городской суд.

Его привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России. В результате суд его оштрафовал на две тысячи рублей.

«Вместе с этим приняли решение выдворить нарушителя из страны. Это постановление не вступило в законную силу», — сказано в сообщении.

Михал Мжыглуд является гражданином Польши и настоятелем новочеркасского прихода Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви.
Фото: nоvоcherkassk.dscs.ru
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Издание «Ерш» пишет, что Михал Мжыглуд является гражданином Польши и настоятелем новочеркасского прихода Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви.

«В Новочеркасск он приехал в прошлом году и зарегистрировался в доме на улице Кривопустенко. Однако проживал он на другой улице, но не уведомил об этом миграционную службу», — сказано в сообщении.

Эта ситуация и привела к судебному разбирательству.

Ранее настоятель донского храма рассказал, как изменять и сохранить семью. 

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