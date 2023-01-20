МегаФон: за счет рефарминга емкость сети выросла на треть

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Улучшить качество связи благодаря более эффективному управлению частотным спектром (а не за счет привлечения дополнительных ресурсов), в этом и есть суть рефарминга. Приступая к цифровой реновации, МегаФон заранее проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов bigdata спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные и расчеты стали основой для масштабной программы рефарминга, с их помощью специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.
- Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг - эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов,- прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов.
По мере реализации программы стали происходить качественные изменения: например, диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, а часть спектра 900 МГц была переведена в современный стандарт. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и раньше, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.
Использование новых диапазонов на 30 процентов увеличило скорость мобильного интернета, а так же помогло улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий не только в крупных городах, но и в малых населённых пунктах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.
Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G на ряде территорий было отдано две трети диапазона 2100 МГц. При этом оставшиеся частоты будут по-прежнему обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.
В каждом регионе МегаФон систематически отслеживает нагрузку на сеть, оценивает результаты перехода пользователей на новые технологии. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.