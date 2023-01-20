МегаФон: за счет рефарминга емкость сети выросла на треть

Улучшить качество связи благодаря более эффективному управлению частотным спектром (а не за счет привлечения дополнительных ресурсов), в этом и есть суть рефарминга. Приступая к цифровой реновации, МегаФон заранее проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов bigdata спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные и расчеты стали основой для масштабной программы рефарминга, с их помощью специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.