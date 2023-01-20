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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

На Азовском море планируют начать строительство города-миллионника в 2024 году

Сегодня, 07:49
Фото: MOs810/CC BY SA/wikimedia.org
На Азовском море планируют начать строительство города-миллионника в 2024 году
На Таманском полуострове в Азовском море собираются начать строительство технологичного города-миллионника с собственными пляжами, спортивным кластером и природными и археологическими парками.

Согласно данным портала «РБK — Краснодар», ГК «Самолет» собирается в 2024 году начать строительство города-миллионника на площади около трех тысяч гектаров земли. Уже сейчас известно, что в план строительства включили работы по возведению университета, а также IT-парка, бизнес-кластера и медицинского кластера.

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Кроме того, в городе планируют создать курортную зоны с гостиницами, пляжами, гольф-полями, спортивным кластером и другими значимыми социальными объектами. Все это должно появиться на Таманском полуострове, а пряжи планируют обустроить на побережье Динского залива и Азовского моря.

Гендиректор компании ГК «Самолет» сообщил, что город будет рассчитан на население от 500 тысяч до миллиона человек, а проектную документацию для строительства начнут готовить уже в этом году. 

Ранее Ростовская область вошла в десятку наиболее густонаселенных субъектов РФ.

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#Надежда Пустяк#Город#Краснодарский край#Городская среда#Строительство
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