Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Согласно данным портала «РБK — Краснодар», ГК «Самолет» собирается в 2024 году начать строительство города-миллионника на площади около трех тысяч гектаров земли. Уже сейчас известно, что в план строительства включили работы по возведению университета, а также IT-парка, бизнес-кластера и медицинского кластера.
Кроме того, в городе планируют создать курортную зоны с гостиницами, пляжами, гольф-полями, спортивным кластером и другими значимыми социальными объектами. Все это должно появиться на Таманском полуострове, а пряжи планируют обустроить на побережье Динского залива и Азовского моря.
Гендиректор компании ГК «Самолет» сообщил, что город будет рассчитан на население от 500 тысяч до миллиона человек, а проектную документацию для строительства начнут готовить уже в этом году.
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