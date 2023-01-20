Согласно данным портала «РБK — Краснодар», ГК «Самолет» собирается в 2024 году начать строительство города-миллионника на площади около трех тысяч гектаров земли. Уже сейчас известно, что в план строительства включили работы по возведению университета, а также IT-парка, бизнес-кластера и медицинского кластера.