rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Олимпийскую чемпионку по гандболу из Ростова Бобровникову срочно госпитализировали

Сегодня, 15:01
Фото: vk.com/rostovhandball
Олимпийскую чемпионку по гандболу из Ростова Бобровникову срочно госпитализировали
Олимпийская чемпионка, игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова попала в больницу в Москве из-за приступа склеродермии и синдрома Рейно, сообщили в пресс-службе клуба.

Спортсменке стало плохо 19 января. Девушку направили в стационар в НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой в Москве на Каширском шоссе. Олимпийская чемпионка вынуждена будет провести там две недели.

Причиной госпитализации стали приступы склеродермии и синдрома Рейно, первое подразумевает заболевание соединительной ткани, из-за второго у человека могут быть проблемы со спазмами сосудов кистей и стоп.

 

В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД
Узнать подробнее

Бобровникова в течение двух недель будет проходить лечение.

«Мое отделение находится на 6 этаже, хожу пешком, чтобы не сидеть на месте», — рассказала Владлена Бобровникова.

Ранее стало известно, что из-за капитального ремонта во Дворце спорта в Ростове деревянные сидения с наклеенными эмблемами ГК «Ростов-Дон» решили отдать на дрова.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону нашли подрядчика для капремонта Дворца спорта за 1,6 млрд рублейНа коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове«Такое чувство, что бредит»: Карпин ответил на слова министра спорта РО о Fan ID
#Елена Янкевич
Подпишитесь
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском выросло до 13 человек
Сегодня, 11:59
Очевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле
Сегодня, 12:03
После аварии с автобусом в Каменске-Шахтинском госпитализировали 13 человек
Сегодня, 11:51
В зоопарке Ростова-на-Дону появился первый морской аквариум
Сегодня, 07:07
Ростовчане заявили об ужасах в разрушенном туалете в отделении соцзащиты населения
Сегодня, 06:50
В Таганроге объявили приговор горожанкам, получавшим пособия на 12 вымышленных детей
Сегодня, 06:39