Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Спортсменке стало плохо 19 января. Девушку направили в стационар в НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой в Москве на Каширском шоссе. Олимпийская чемпионка вынуждена будет провести там две недели.
Причиной госпитализации стали приступы склеродермии и синдрома Рейно, первое подразумевает заболевание соединительной ткани, из-за второго у человека могут быть проблемы со спазмами сосудов кистей и стоп.
Бобровникова в течение двух недель будет проходить лечение.
«Мое отделение находится на 6 этаже, хожу пешком, чтобы не сидеть на месте», — рассказала Владлена Бобровникова.
Ранее стало известно, что из-за капитального ремонта во Дворце спорта в Ростове деревянные сидения с наклеенными эмблемами ГК «Ростов-Дон» решили отдать на дрова.