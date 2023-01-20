Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Депутат подчеркивает, что последнее время ведет деятельность в зоне СВО. Разве что сейчас ненадолго выехал — на Крещение. Но говорить о своей работе собеседник категорически отказался.
«Узнав, чем я занимаюсь, завтра же спецслужбы Украины начнут меня искать. Поэтому пусть за меня об этом лучше потом расскажут наши бойцы», — комментирует Петр Пятибратов.
Собеседник подчеркивает, что мобилизованным нужна помощь.
«А те, кто критикует мои слова о необходимости второй волны частичной мобилизации, они или трусы, или не любят свою страну», — убежден депутат.
Спикер добавляет, что никто не хочет воевать. Но ситуация, по его словам, безвыходная.
Напомним, что ранее ростовский депутат высказал свое мнение о необходимости второй волны частичной мобилизации, в рамках которой, по его словам, надо призвать порядка двух-трех миллионов человек.