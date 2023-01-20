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Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

«Они трусы»: ростовский депутат Пятибратов ответил на критику за слова о мобилизации

Сегодня, 03:01
Фото: mil.ru
Они трусы: ростовский депутат Пятибратов ответил на критику за слова о мобилизации

Ростовский депутат Пятибратов назвал трусами раскритиковавших его слова о мобилизации

Депутат Ростова Петр Пятибратов в беседе с корреспондентом RostovGazeta уточнил свои слова о необходимости новой волны частичной мобилизации двух-трех миллионов человек, а также рассказал о деятельности в зоне СВО.

Депутат подчеркивает, что последнее время ведет деятельность в зоне СВО. Разве что сейчас ненадолго выехал — на Крещение. Но говорить о своей работе собеседник категорически отказался.

«Узнав, чем я занимаюсь, завтра же спецслужбы Украины начнут меня искать. Поэтому пусть за меня об этом лучше потом расскажут наши бойцы», — комментирует Петр Пятибратов.

Ростовский депутат Пятибратов высказался о второй волне частичной мобилизации
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Собеседник подчеркивает, что мобилизованным нужна помощь.

«А те, кто критикует мои слова о необходимости второй волны частичной мобилизации, они или трусы, или не любят свою страну», — убежден депутат.

Спикер добавляет, что никто не хочет воевать. Но ситуация, по его словам, безвыходная.

Напомним, что ранее ростовский депутат высказал свое мнение о необходимости второй волны частичной мобилизации, в рамках которой, по его словам, надо призвать порядка двух-трех миллионов человек. 

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