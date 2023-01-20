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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Осколочную гранату нашли на территории военного госпиталя в Ростове-на-Дону 20 января

Сегодня, 11:30
Фото: mil.ru
Осколочную гранату нашли на территории военного госпиталя в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории военного госпиталя обнаружили осколочную гранату, пишет Telegram-канал «Дон Мэш».

По информации канала, в мусорном баке якобы обнаружили гранату Ф-1, в которой не хватает части поражающих элементов. Ее нашел дежурный во время обхода.

«Корпус и взрыватель целы, готовы к использованию. Есть вероятность, что ее оставили в качестве закладки для потенциального покупателя», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что возбудили уголовное дело и идет розыск подозреваемого. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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