Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По информации канала, в мусорном баке якобы обнаружили гранату Ф-1, в которой не хватает части поражающих элементов. Ее нашел дежурный во время обхода.
«Корпус и взрыватель целы, готовы к использованию. Есть вероятность, что ее оставили в качестве закладки для потенциального покупателя», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возбудили уголовное дело и идет розыск подозреваемого. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Новочеркасске рядом с гаражами дети нашли сумку с боевыми гранатами днем 29 декабря. Расширенный материал читайте по ссылке.