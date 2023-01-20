Высокую награду передал родным офицера заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Елизаров командовал зенитно-ракетной бригадой на СВО, он погиб осенью 2022 года. Его сослуживцы отзываются о полковнике, как об умелом командире и военном высокого профессионального уровня.