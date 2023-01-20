Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Высокую награду передал родным офицера заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Елизаров командовал зенитно-ракетной бригадой на СВО, он погиб осенью 2022 года. Его сослуживцы отзываются о полковнике, как об умелом командире и военном высокого профессионального уровня.
Говоря о заслугах погибшего офицера Артемов подчеркнул, что под командованием Елизарова бригада не потеряла убитыми ни одного солдата и офицера.
Память о военнослужащем Андрее Елизарове почтили минутой молчания.
Ранее уроженец Батайска Иван Овлашенко погиб под обстрелом в зоне СВО 10 января.