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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Погибшего в СВО полковника Елизарова из Ростовской области наградили орденом Мужества

Сегодня, 15:53
Фото: Правительство Ростовской области
Погибшего в СВО полковника Елизарова из Ростовской области наградили орденом Мужества
Родственникам погибшего в ходе спецоперации полковника Андрея Елизарова вручили орден Мужества, которым офицера наградили посмертно, сообщили в региональном правительстве.

Высокую награду передал родным офицера заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Елизаров командовал зенитно-ракетной бригадой на СВО, он погиб осенью 2022 года. Его сослуживцы отзываются о полковнике, как об умелом командире и военном высокого профессионального уровня.

 

Говоря о заслугах погибшего офицера Артемов подчеркнул, что под командованием Елизарова бригада не потеряла убитыми ни одного солдата и офицера.

Память о военнослужащем Андрее Елизарове почтили минутой молчания.

Ранее уроженец Батайска Иван Овлашенко погиб под обстрелом в зоне СВО 10 января.

#Елена Янкевич#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Спецоперация#СВО
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