«Если дорожная карта сейчас будет поддержана, это на порядок упростит пересечение данных пунктов пропуска как для гражданского населения, так и для транзитов, которые сейчас проходят — имеется в виду Запорожская область, Херсонская область и Крым», — сказал он. Это будет полезно, в том числе, для тех, кто сейчас трудится над восстановлением пунктов ДНР и транспортируют туда строительные материалы.