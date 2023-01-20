Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
По его словам, Минтранс России уже разработал план по расширению существующих дорог и увеличению самих КПП на административной границе между регионами. Он сообщил, что планируется выделить отдельно гражданские пункты пропуска для пешеходов и создать необходимые условия для увеличения пропускной способности.
«Если дорожная карта сейчас будет поддержана, это на порядок упростит пересечение данных пунктов пропуска как для гражданского населения, так и для транзитов, которые сейчас проходят — имеется в виду Запорожская область, Херсонская область и Крым», — сказал он. Это будет полезно, в том числе, для тех, кто сейчас трудится над восстановлением пунктов ДНР и транспортируют туда строительные материалы.
Пушилин добавил, что сейчас КПП нужны с практической точки зрения, поскольку власти опасаются перемещения запрещенных грузов.
Ранее стало известно, что проектная организация приступила к разработке двухполосной трассы из Крыма в Ростов.