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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Пушилин пообещал увеличить увеличить пропускную способность КПП с Ростовской областью

Сегодня, 17:48
Фото: 1MI
Пушилин пообещал увеличить увеличить пропускную способность КПП с Ростовской областью
Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что пропускную способность контрольно-пропускных пунктов на границе с Ростовской областью планируется увеличить.

По его словам, Минтранс России уже разработал план по расширению существующих дорог и увеличению самих КПП на административной границе между регионами. Он сообщил, что планируется выделить отдельно гражданские пункты пропуска для пешеходов и создать необходимые условия для увеличения пропускной способности.



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«Если дорожная карта сейчас будет поддержана, это на порядок упростит пересечение данных пунктов пропуска как для гражданского населения, так и для транзитов, которые сейчас проходят — имеется в виду Запорожская область, Херсонская область и Крым», — сказал он. Это будет полезно, в том числе, для тех, кто сейчас трудится над восстановлением пунктов ДНР и транспортируют туда строительные материалы.

Пушилин добавил, что сейчас КПП нужны с практической точки зрения, поскольку власти опасаются перемещения запрещенных грузов.

Ранее стало известно, что проектная организация приступила к разработке двухполосной трассы из Крыма в Ростов.

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