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Posted 20 января 2023, 05:26

Published 20 января 2023, 05:26

Modified 20 января 2023, 05:32

Updated 20 января 2023, 05:32

Ростовчане заявили, что не поверили в информацию о подготовке к мобилизации

Ростовчане заявили, что не поверили в информацию о подготовке к мобилизации

20 января 2023, 05:26
Фото: 1mi.
Военком Азова и Азовского района Александр Жуков заявил, что военкоматы якобы ведут подготовку к мобилизации, это вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

В эфире канала «Азов-инфо» показали Жукова, заявившего о понимании военкоматов, что нужно готовиться к любому мероприятию, которое предусмотрено законодательством. Вместе с этим он отметил, что в Кремле новая мобилизационная кампания не планируется.

В соцсетях жители Ростовской области высказали мнение, что не верят в возможное начало второй волны частичной мобилизации. Они уточнили, что есть мобилизованные, которые еще находятся на подготовке после первого призыва.

«Может те, кого сейчас готовят, поедут домой, так как необходимости не будет, чтобы их задействовать», — предположили ростовчане.

«Для полной мобилизации нужно ввести военное положение во всей стране. Но этого никто не делать не будет», — уверены жители региона.

Какой-либо официальной информации о подготовке не поступало. Военком выразил свое личное мнение. 

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