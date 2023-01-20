Ростовчанка рассказала, что побывала в отделе в Октябрьском районе и разместила фотографии туалета. На них видно дырку в полу с полуразрушенными краями на фоне советской красной плитки. Местами она становится черного цвета из-за грязи. Рядом стены все в пятнах и отсутствует дверь.