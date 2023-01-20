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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Ростовчане заявили об ужасах в разрушенном туалете в отделении соцзащиты населения

Сегодня, 06:50
Фото: ВК группа "Это Ростов!"
Ростовчане заявили об ужасах в разрушенном туалете в отделении соцзащиты населения
Посетители отдела соцзащиты населения в Ростове-на-Дону пожаловались на неудовлетворительное состояние туалета, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка рассказала, что побывала в отделе в Октябрьском районе и разместила фотографии туалета. На них видно дырку в полу с полуразрушенными краями на фоне советской красной плитки. Местами она становится черного цвета из-за грязи. Рядом стены все в пятнах и отсутствует дверь.

«Прошу заметить, этот туалет было предложено посетить женщине с ребенком», — заявила посетительница.

В Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей
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Пользователи в комментариях написали, что ничего подобного ранее не видели. Их шокировало состояние туалета.

«Вот она, забота о населении, о какой соцзащите может идти речь?», — возмущаются горожане.

«Какой ужас. Вы что там три копейки выделить не можете на новый туалет», — поинтересовались ростовчане.

«Это же как минимум антисанитария, в СЭС на них написать», — считают местные жители.

Ранее в Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей.

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