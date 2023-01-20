Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Ростовчанка рассказала, что побывала в отделе в Октябрьском районе и разместила фотографии туалета. На них видно дырку в полу с полуразрушенными краями на фоне советской красной плитки. Местами она становится черного цвета из-за грязи. Рядом стены все в пятнах и отсутствует дверь.
«Прошу заметить, этот туалет было предложено посетить женщине с ребенком», — заявила посетительница.
Пользователи в комментариях написали, что ничего подобного ранее не видели. Их шокировало состояние туалета.
«Вот она, забота о населении, о какой соцзащите может идти речь?», — возмущаются горожане.
«Какой ужас. Вы что там три копейки выделить не можете на новый туалет», — поинтересовались ростовчане.
«Это же как минимум антисанитария, в СЭС на них написать», — считают местные жители.
Ранее в Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей.