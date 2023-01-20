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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Ростовская область предложила федерации выдавать «Пушкинскую карту» с 6 лет

Сегодня, 07:26
Фото: Региональное отделение «Единой России»
Плюсами программы смогут воспользоваться многодетные семьи.

Сделать программу «Пушкинская карта» доступной для детей от 6 лет предложили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. 

Обращение направили министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Программа стартовала в 2021 году по инициативе Президента Владимира Путина. Подростки от 14 до 22 лет начали получать специальную карту для посещений выставок, спектаклей и концертов. Доступный лимит по карте составляет 5000 рублей.

В Ростовской области карту получили более 206 тысяч человек, билеты по ней можно было приобрести в 2022 году на 800 мероприятий в различных учреждениях культуры. Теперь регион подготовил предложение, как дальше развивать проект.

Спикер донского Заксобрания, секретарь реготделения «ЕР» Александр Ищенко отметил в своем телеграм-канале, что задача эстетического воспитания детей предусмотрена новыми образовательными стандартами. Использование карты станет определенной поддержкой для многодетных или семей с невысоким доходом, а также поможет приобщить к культуре с ранних лет, уверены депутаты.

#Елена Янкевич
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