Ростовская область предложила федерации выдавать «Пушкинскую карту» с 6 лет

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сделать программу «Пушкинская карта» доступной для детей от 6 лет предложили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.
Обращение направили министру культуры РФ Ольге Любимовой.
Программа стартовала в 2021 году по инициативе Президента Владимира Путина. Подростки от 14 до 22 лет начали получать специальную карту для посещений выставок, спектаклей и концертов. Доступный лимит по карте составляет 5000 рублей.
В Ростовской области карту получили более 206 тысяч человек, билеты по ней можно было приобрести в 2022 году на 800 мероприятий в различных учреждениях культуры. Теперь регион подготовил предложение, как дальше развивать проект.
Спикер донского Заксобрания, секретарь реготделения «ЕР» Александр Ищенко отметил в своем телеграм-канале, что задача эстетического воспитания детей предусмотрена новыми образовательными стандартами. Использование карты станет определенной поддержкой для многодетных или семей с невысоким доходом, а также поможет приобщить к культуре с ранних лет, уверены депутаты.