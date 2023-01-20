«Чего не скажешь об отдельных чиновниках, которые в погоне за показателями обязывают бюджетников перечислять деньги в Фонд помощи мобилизованным», — зачитали публикацию Федяева на заседании. Также говорилось, что Федяев подводил свою аудиторию к перечислению денег волонтерам, а не в Фонд. В результате выступающий назвал эту информацию недостоверной.