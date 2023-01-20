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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Ростовского депутата Федяева наказали за критику Фонда помощи мобилизованным

Сегодня, 13:45
Фото: Страница Евгения Федяева в соцсети
Ростовского депутата Федяева наказали за критику Фонда помощи мобилизованным

Ростовского депутата Федяева наказали за критику Фонда помощи мобилизованным в 2022-м

Депутата Заксобрания Ростовской области Евгения Федяева привлекли к ответственности за высказывания, сообщил он в Telegram.

По его словам, это произошло на одном из заседаний из-за отличной от других депутатов позиции. Он добавил, что другим парламентариям вручили благодарственные письма за вклад в развитие региона. 

На заседании прозвучало, что 27 октября одному из комитетов поручили изучить публикации в Интернете, касающиеся помощи мобилизованным. Необходимо было проверить возможное искажение фактов. 

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Речь шла о публикациях Федяева, в которых он говорил, что приумножит помощь военнослужащим. По его словам,  люди сами собирают помощь для бойцов.

«Чего не скажешь об отдельных чиновниках, которые в погоне за показателями обязывают бюджетников перечислять деньги в Фонд помощи мобилизованным», — зачитали публикацию Федяева на заседании. Также говорилось, что Федяев подводил свою аудиторию к перечислению денег волонтерам, а не в Фонд. В результате выступающий назвал эту информацию недостоверной. 

После этого депутата лишили права выступлений на двух заседаниях. 

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#Илья Протвинов#Частичная мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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