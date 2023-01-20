Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
По его словам, это произошло на одном из заседаний из-за отличной от других депутатов позиции. Он добавил, что другим парламентариям вручили благодарственные письма за вклад в развитие региона.
На заседании прозвучало, что 27 октября одному из комитетов поручили изучить публикации в Интернете, касающиеся помощи мобилизованным. Необходимо было проверить возможное искажение фактов.
Речь шла о публикациях Федяева, в которых он говорил, что приумножит помощь военнослужащим. По его словам, люди сами собирают помощь для бойцов.
«Чего не скажешь об отдельных чиновниках, которые в погоне за показателями обязывают бюджетников перечислять деньги в Фонд помощи мобилизованным», — зачитали публикацию Федяева на заседании. Также говорилось, что Федяев подводил свою аудиторию к перечислению денег волонтерам, а не в Фонд. В результате выступающий назвал эту информацию недостоверной.
После этого депутата лишили права выступлений на двух заседаниях.