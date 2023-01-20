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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Руководство Ямала расширило перечень мер поддержки коренных народов Севера

Сегодня, 13:08
Фото: pxhere.com
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил увеличить количество мер помощи представителям коренных народов Севера. Какая именно поддержка будет оказываться озвучила администрация региона.

В планах ‐ организовать подготовку к учебе 450 детей кочевников. Благодаря акции «Готовимся к школе» дети получают первичные знания, при этом специалисты оказывают им помощь в социализации. Старшеклассники, учащиеся в школах-интернатах, могут получить навыки ряда рабочих профессий, сообщили «Народные Новости».

Для обучения в колледжах Ямала применяется практика «образовательных сертификатов», это направление будет продолжено. В поиске работы выпускникам оказывают помощь наставники.

Помимо этого, оленеводы будут получать помощь со стороны ученых. Эксперты сформируют составят карту, на которой будут нанесены места с лучшей кормовой базой. Ихтиологи исследуют озера Пуровского района для более эффективного ведения рыболовства.

В 2023 году будет продолжена закупка оленины у частников. Руководство региона собирается усилить меры ветеринарной безопасности мяса. С этой целью планируется приобретение вагон-дома на шасси и расширение состава бригады.

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