Руководство Ямала расширило перечень мер поддержки коренных народов Севера

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В планах ‐ организовать подготовку к учебе 450 детей кочевников. Благодаря акции «Готовимся к школе» дети получают первичные знания, при этом специалисты оказывают им помощь в социализации. Старшеклассники, учащиеся в школах-интернатах, могут получить навыки ряда рабочих профессий, сообщили «Народные Новости».
Для обучения в колледжах Ямала применяется практика «образовательных сертификатов», это направление будет продолжено. В поиске работы выпускникам оказывают помощь наставники.
Помимо этого, оленеводы будут получать помощь со стороны ученых. Эксперты сформируют составят карту, на которой будут нанесены места с лучшей кормовой базой. Ихтиологи исследуют озера Пуровского района для более эффективного ведения рыболовства.
В 2023 году будет продолжена закупка оленины у частников. Руководство региона собирается усилить меры ветеринарной безопасности мяса. С этой целью планируется приобретение вагон-дома на шасси и расширение состава бригады.