Руководство Ямала расширило перечень мер поддержки коренных народов Севера

В планах ‐ организовать подготовку к учебе 450 детей кочевников. Благодаря акции «Готовимся к школе» дети получают первичные знания, при этом специалисты оказывают им помощь в социализации. Старшеклассники, учащиеся в школах-интернатах, могут получить навыки ряда рабочих профессий, сообщили «Народные Новости».