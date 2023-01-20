Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Эта информация прозвучала в эфире канала «Азов-инфо». Жуков рассказал, что область не прекращала подготовку к частичной мобилизации, она ведется с 21 сентября.
Он уточнил, что в Кремле не планируют новую мобилизационную кампанию. Вместе с этим военком считает, что необходимо готовиться к любому мероприятию, предусмотренному законодательством РФ.
"Систематически вести подготовку к частичной и полной мобилизации", - уточнил Жуков.
Стоит помнить, что он озвучил личное мнение. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.