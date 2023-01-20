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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Стали известны подробности слов военкома в Азове Жукова о подготовке к мобилизации

Сегодня, 04:48
Фото: 1mi
В Ростовской области военкоматы якобы ведут подготовку не только к частичной, но и полной мобилизации, рассказал военком Азова и Азовского района Александр Жуков.

Эта информация прозвучала в эфире канала «Азов-инфо». Жуков рассказал, что область не прекращала подготовку к частичной мобилизации, она ведется с 21 сентября. 

Он уточнил, что в Кремле не планируют новую мобилизационную кампанию. Вместе с этим военком считает, что необходимо готовиться к любому мероприятию, предусмотренному законодательством РФ. 

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"Систематически вести подготовку к частичной и полной мобилизации", - уточнил Жуков. 

Стоит помнить, что он озвучил личное мнение. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. 

Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.

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