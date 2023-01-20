Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Наша нынешняя погода зимой нестабильная. То оттепель, то заморозки, то снег, то дождь − большие перепады погоды, что очень плохо сказывается на здоровье метеочувствительных людей.
Но так было не всегда в нашем регионе. В конце XIX−начале XX века зимы на Дону были суровыми. И выражение «суровые ростовские зимы» никого не удивляло. Более того, как пишет известный ростовский историк и писатель Василий Вареник в книге «Ростовъ и ростовцы. Путешествие в 1913 год», Дон промерзал до дна у берегов, а метели бывали такими сильными, что неделями в Ростове и Нахичевани не ходил трамвай. Мальчишки на коньках устраивали пробежки из станицы Гниловской до Елизаветинской. Там отогревались в станичном правлении. А затем мчались обратно, используя попутный ветер − «верховку».
Но не только мальчишки катались на коньках по Дону. Например, в работе ростовского краеведа Оксаны Мордовиной «Марафон по льду Ростов−Таганрог» можно прочитать о том, как группа ростовцев в 1914 году совершила пробег по донскому льду в Таганрог. Это были З. Регельский, Н. Карнеев, Д. Ткаченко и Г. Бреевю. По команде, в присутствии зрителей и свидетелей, они понеслись по Дону вперед, к морю. По данным Мордовиной, история конькобежного спорта не знала таких длинных пробегов на время.
Как пишет историк и писатель Василий Вареник, ростовские и нахичеванские улицы на протяжении всей долгой зимы были во власти «санных экипажей» всех видов. И даже кареты ставили на четыре короткие лыжи взамен снятых на зиму колес.
В Нахичевани, в Александровском саду (ныне парк имени Вити Черевичкина), зимой устраивались народные гулянья.
Интересные воспоминания об Александровском саде оставила известная писательница Вера Панова, которая жила в Нахичевани-на-Дону. По рассказам очевидцев, зимой в Александровском саду заливали внушительных размеров снежные горы. Они предназначались для «катания публики на льду в особых вагончиках». А еще по парку каталась «продвинутая» молодежь того времени на «коньках на колесиках» (подобие современных роликовых коньков).
Зимы в Ростове бывают разные. Но всегда в эту пору мы ждем снега − и взрослые, и дети. Сегодня, как и сто лет назад, многим из нас хочется лепить снежных баб, играть в снежки и кататься на санках.
Георгий Багдыков