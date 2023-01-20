Но так было не всегда в нашем регионе. В конце XIX−начале XX века зимы на Дону были суровыми. И выражение «суровые ростовские зимы» никого не удивляло. Более того, как пишет известный ростовский историк и писатель Василий Вареник в книге «Ростовъ и ростовцы. Путешествие в 1913 год», Дон промерзал до дна у берегов, а метели бывали такими сильными, что неделями в Ростове и Нахичевани не ходил трамвай. Мальчишки на коньках устраивали пробежки из станицы Гниловской до Елизаветинской. Там отогревались в станичном правлении. А затем мчались обратно, используя попутный ветер − «верховку».