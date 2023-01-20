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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Суровая ростовская зима: какая погода была на Дону сто лет назад

Сегодня, 18:04
Фото: Изд. О.И.Трояновского, Ростов-на-Дону / pastvu.com
Зимняя ночь в Ростове на Большой Садовой в 1913 году

Краевед Багдыков рассказал, как зимовали в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад

Суровые ростовские зимы. А разве такое может быть, спросите вы. Ведь мы привыкли к тому, что наша зима слякотная, если так можно выразиться, больше напоминает позднюю осень или раннюю весну. Да, конечно, бывают морозы, но они недолгие, сменяются оттепелью.

Наша нынешняя погода зимой нестабильная. То оттепель, то заморозки, то снег, то дождь − большие перепады погоды, что очень плохо сказывается на здоровье метеочувствительных людей.

Но так было не всегда в нашем регионе. В конце XIX−начале XX века зимы на Дону были суровыми. И выражение «суровые ростовские зимы» никого не удивляло. Более того, как пишет известный ростовский историк и писатель Василий Вареник в книге «Ростовъ и ростовцы. Путешествие в 1913 год», Дон промерзал до дна у берегов, а метели бывали такими сильными, что неделями в Ростове и Нахичевани не ходил трамвай. Мальчишки на коньках устраивали пробежки из станицы Гниловской до Елизаветинской. Там отогревались в станичном правлении. А затем мчались обратно, используя попутный ветер − «верховку».

Но не только мальчишки катались на коньках по Дону. Например, в работе ростовского краеведа Оксаны Мордовиной «Марафон по льду Ростов−Таганрог» можно прочитать о том, как группа ростовцев в 1914 году совершила пробег по донскому льду в Таганрог. Это были З. Регельский, Н. Карнеев, Д. Ткаченко и Г. Бреевю. По команде, в присутствии зрителей и свидетелей, они понеслись по Дону вперед, к морю. По данным Мордовиной, история конькобежного спорта не знала таких длинных пробегов на время.

З. Регельский, Н. Карнеев, Д. Ткаченко и Г. Бреевю.
Фото: rostovmuseum.ru
На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове
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Как пишет историк и писатель Василий Вареник, ростовские и нахичеванские улицы на протяжении всей долгой зимы были во власти «санных экипажей» всех видов. И даже кареты ставили на четыре короткие лыжи взамен снятых на зиму колес.

В Нахичевани, в Александровском саду (ныне парк имени Вити Черевичкина), зимой устраивались народные гулянья.

Интересные воспоминания об Александровском саде оставила известная писательница Вера Панова, которая жила в Нахичевани-на-Дону. По рассказам очевидцев, зимой в Александровском саду заливали внушительных размеров снежные горы. Они предназначались для «катания публики на льду в особых вагончиках». А еще по парку каталась «продвинутая» молодежь того времени на «коньках на колесиках» (подобие современных роликовых коньков).

Зимние катания на коньках с парусами
Фото: rostovmuseum.ru

Зимы в Ростове бывают разные. Но всегда в эту пору мы ждем снега − и взрослые, и дети. Сегодня, как и сто лет назад, многим из нас хочется лепить снежных баб, играть в снежки и кататься на санках.

Георгий Багдыков

#Елена Янкевич
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