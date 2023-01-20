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Posted 20 января 18:17

Published 20 января 18:17

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

У нового вируса гриппа могут быть необычные симптомы

20 января 18:17
Вирус гриппа, который распространился в этом году вызывает не совсем обычные симптомы и опасность в том, что распознать его можно не сразу.

Немало случаев, когда заболевание можно и вовсе не заметить, а принять его за синдромом хронической усталости, пишет INFOX. ru со ссылкой на URA.RU.

Врач-терапевт Андрей Рябков рассказал, что грипп иногда может сопровождаться только головной болью и сильной усталостью. А привычные всем проявления - повышенная температура, кашель, насморк - отсутствует. При этом симптомы интоксикации организма будут слабовыраженными либо отсутствовать совсем.

У вируса гриппа есть типичные симптомы. «Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги», — напомнил Рябков.

Но нынешний грипп может отличаться от того, что привычно считать «нормой», предупредил он.

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