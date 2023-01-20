У нового вируса гриппа могут быть необычные симптомы

Posted 20 января 18:17
Published 20 января 18:17
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Немало случаев, когда заболевание можно и вовсе не заметить, а принять его за синдромом хронической усталости, пишет INFOX. ru со ссылкой на URA.RU.
Врач-терапевт Андрей Рябков рассказал, что грипп иногда может сопровождаться только головной болью и сильной усталостью. А привычные всем проявления - повышенная температура, кашель, насморк - отсутствует. При этом симптомы интоксикации организма будут слабовыраженными либо отсутствовать совсем.
У вируса гриппа есть типичные симптомы. «Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги», — напомнил Рябков.
Но нынешний грипп может отличаться от того, что привычно считать «нормой», предупредил он.