Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
На территории нового города-миллионника в Краснодарском крае планируется разместить университет, IT-парк, гольф-поля, спортивный, медицинский и бизнес кластеры. А также парки и курортные зоны с пляжами возле моря. Здесь обещают построить и жилые дома с объектами социальной инфраструктуры.
«Но об этом говорить пока рано. Застройщики купили поля на берегу моря и хотят сделать девелоперский проект. Срок его реализации — 50 лет», — отмечает Артемий Зайцев.
Собеседник подчеркивает, что город — это проект. Миллион человек не смогут жить в бетонных коробках, и сдавать свое жилье приезжим.
«Городу нужны рабочие места, железные и автомобильные дороги, промышленность и многое другое. Вы не задумывались, почему в Анапе не живет миллион человек?» — рассуждает урбанист.
Спикер считает, что ростовчане массово не переедут жить в новый город к морю — там нечего делать и негде работать.
«Однако и Ростовской области надо развивать наше побережье Азовского моря. Привлекать туристов казаками, едой, достопримечательностями Таганрога», — убежден Артемий Зайцев.
По его словам, Ростовская область сильно уступает в пиаре и туризму Краснодарскому краю. Хотя донской территории тоже есть, что предложить и развивать.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как неофициально отнимают бизнес у крупных предпринимателей Ростова.