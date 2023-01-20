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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Урбанист заявил, что ростовчане не поедут заселять новый город-миллионник на Кубани

Сегодня, 18:05
Фото: unsplash.com
Урбанист рассказал, переедут ли массово ростовчане в новый город-миллионник Кубани
Урбанист Артемий Зайцев сообщил корреспонденту RostovGazeta, что ростовчане вряд ли поедут массово покорять новый курортный город-миллионник, который планируют построить на Таманском полуострове Краснодарского края.

На территории нового города-миллионника в Краснодарском крае планируется разместить университет, IT-парк, гольф-поля, спортивный, медицинский и бизнес кластеры. А также парки и курортные зоны с пляжами возле моря. Здесь обещают построить и жилые дома с объектами социальной инфраструктуры.

«Но об этом говорить пока рано. Застройщики купили поля на берегу моря и хотят сделать девелоперский проект. Срок его реализации — 50 лет», — отмечает Артемий Зайцев.

Собеседник подчеркивает, что город — это проект. Миллион человек не смогут жить в бетонных коробках, и сдавать свое жилье приезжим.

«Городу нужны рабочие места, железные и автомобильные дороги, промышленность и многое другое. Вы не задумывались, почему в Анапе не живет миллион человек?» — рассуждает урбанист.

Фото: Koralex2020/CC BY SA/wiki
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Спикер считает, что ростовчане массово не переедут жить в новый город к морю — там нечего делать и негде работать.

«Однако и Ростовской области надо развивать наше побережье Азовского моря. Привлекать туристов казаками, едой, достопримечательностями Таганрога», — убежден Артемий Зайцев.

По его словам, Ростовская область сильно уступает в пиаре и туризму Краснодарскому краю. Хотя донской территории тоже есть, что предложить и развивать.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как неофициально отнимают бизнес у крупных предпринимателей Ростова. 

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