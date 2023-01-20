На территории нового города-миллионника в Краснодарском крае планируется разместить университет, IT-парк, гольф-поля, спортивный, медицинский и бизнес кластеры. А также парки и курортные зоны с пляжами возле моря. Здесь обещают построить и жилые дома с объектами социальной инфраструктуры.