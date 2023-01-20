В Костромской области заработала Авторская сыроварня ТИЧИНО

«У нас есть технологическое помещение, где находится сама сыроварня. И конечно же, уникальность нашей сыроварни - в гостевой комнате. Все желающие за специальной стеклянной перегородкой могут наблюдать за процессом сыроварения. Гости могут посетить ее в любое время и здесь же продегустировать свежесваренные сыры», - рассказала президент некоммерческого партнерства «Золотое кольцо» Марина Филимонова.