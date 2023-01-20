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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Костромской области заработала Авторская сыроварня ТИЧИНО

Сегодня, 11:02
Традиционно 20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. В преддверии этого дня в Костромской области в деревне Будихино в туристическом комплексе “Вокзал “Кострома сырная” начала работу авторская сыроварня ТИЧИНО.

Открытие сыроварни будет способствовать развитию внутреннего туризма и формированию положительного образа Костромской области.

Издание «ГОРОД» пишет, что в январе - ноябре 2022 года Костромскую область посетили больше миллиона туристов - об этом свидетельствуют данные “СберАналитики”. Во многом популяризации региона способствуют продвижение товаров местных производителей и развитие уникальных брендов, одним из которых является «Кострома сырная». Производство сыров в последние несколько лет здесь увеличилось в два с половиной раза.

В рамках открытия новой сыроварни заместитель главы Костромской области Юрий Маков отметил, что это хорошее туристическое место, и выразил надежду, что открытие сыроварни привлечет туристов. 

«У нас есть технологическое помещение, где находится сама сыроварня. И конечно же, уникальность нашей сыроварни - в гостевой комнате. Все желающие за специальной стеклянной перегородкой могут наблюдать за процессом сыроварения. Гости могут посетить ее в любое время и здесь же продегустировать свежесваренные сыры», - рассказала президент некоммерческого партнерства «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В перспективе производство сыра в Будихине увеличат до пятидесяти килограммов в день и намерены изготавливать порядка двадцати видов сыров. Из соседних регионов уже поступают запросы на покупку продукции костромских производителей. 

Уникальность авторской сыроварни заключается в используемой рецептуре приготовления продукции - в Костроме начали производить сыр по технологии домашней сыроварни из швейцарского кантона Тичино. В первую очередь рецепт предполагает использование отборного молока от коров, выращиваемых в специальных условиях, - их не кормят хлебом и содержат в чистоте. 

Юрий Маков отметил, что сыроварня ТИЧИНО будет способствовать улучшению гастрономического имиджа региона - ее продукция наверняка понравится гостям. Здесь можно будет продегустировать сыры разных видов: быстрые, полутвердые, выдержанные от одного месяца до полугода и более.

Кострома вправе считаться столицей сыроделия Российской Федерации. Именно здесь уже больше ста сорока лет существуют традиции сыроварения, которые теперь бережно хранят и приумножают в авторской сыроварне ТИЧИНО.

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