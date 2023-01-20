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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Крещенскую ночь 19 января в купели окунулись в Ростовской области 41 тыс жителей

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
Больше 41 тысячи жителей Ростовской области приняли участие в обрядовых купаниях на Крещение, говорится в сообщении регионального правительства.

В этом году к обрядовым купаниях в регионе подготовили свыше 80 купелей. Больше тысячи специалистов служб экстренного реагирования обеспечивали безопасность верующих, пожелавших совершить обряд.

Кроме того, по словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, к обрядовым купаниям подготовили 250 единиц техники и около 50 плавсредств.

Медик рассказал, что делать жителям Ростова при обморожении в купели на Крещение
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Он подчеркнул, что уже 17 лет Крещенские купания в регионе проходят без происшествий, благодаря работе всех сотрудников служб экстренного реагирования.

Ранее стало известно, что в Ростове на Крещение в обряде омовения участвовали более 20 тысяч человек

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