Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В этом году к обрядовым купаниях в регионе подготовили свыше 80 купелей. Больше тысячи специалистов служб экстренного реагирования обеспечивали безопасность верующих, пожелавших совершить обряд.
Кроме того, по словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, к обрядовым купаниям подготовили 250 единиц техники и около 50 плавсредств.
Он подчеркнул, что уже 17 лет Крещенские купания в регионе проходят без происшествий, благодаря работе всех сотрудников служб экстренного реагирования.
Ранее стало известно, что в Ростове на Крещение в обряде омовения участвовали более 20 тысяч человек