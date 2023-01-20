Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Как сообщает «Интерфакс-Юг», в министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о госпитализации в состоянии разной степени тяжести четырех взрослых и троих несовершеннолетних. Еще шестерых пассажиров автобуса медики отпустили на амбулаторное лечение, оказав им необходимую помощь.
Напомним, что ДТП с участием рейсового автобуса № 5 произошло в Каменске-Шахтинском около 08.30 мск. По словам очевидцев, водитель почувствовал недомогание, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии пострадали 12 пассажиров и сам водитель. Среди пассажиров, получили травмы шестеро детей.
Ранее ростовский водитель предположил, в чем может быть причина крупного ДТП.