rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Минздраве сообщили о семи госпитализированных после ДТП в Каменске-Шахтинском

Сегодня, 14:22
Фото: Группа ВК "Подслушано в Каменске-Шахтинском"
В Минздраве сообщили о семи госпитализированных после ДТП в Каменске-Шахтинском
После аварии с участием пассажирского автобуса в Каменске-Шахтинском в Ростовской области были госпитализированы семь человек, сообщили в региональном Минздраве.
Сюжет
Дтп

Как сообщает «Интерфакс-Юг», в министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о госпитализации в состоянии разной степени тяжести четырех взрослых и троих несовершеннолетних. Еще шестерых пассажиров автобуса медики отпустили на амбулаторное лечение, оказав им необходимую помощь.

Напомним, что ДТП с участием рейсового автобуса № 5 произошло в Каменске-Шахтинском около 08.30 мск. По словам очевидцев, водитель почувствовал недомогание, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево. 

В администрации Каменск-Шахтинского прокомментировали крупное ДТП с автобусом
Узнать подробнее

В результате аварии пострадали 12 пассажиров и сам водитель. Среди пассажиров, получили травмы шестеро детей.

Ранее ростовский водитель предположил, в чем может быть причина крупного ДТП.

Читайте также:
В администрации Каменск-Шахтинского прокомментировали крупное ДТП с автобусомОчевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом делеЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском выросло до 13 человек
#Елена Янкевич#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Каменск-Шахтинский#Каменский район#Происшествие#Дорога#Общественный транспорт#Транспорт
Подпишитесь
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском выросло до 13 человек
Сегодня, 11:59
Очевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле
Сегодня, 12:03
После аварии с автобусом в Каменске-Шахтинском госпитализировали 13 человек
Сегодня, 11:51
В зоопарке Ростова-на-Дону появился первый морской аквариум
Сегодня, 07:07
Ростовчане заявили об ужасах в разрушенном туалете в отделении соцзащиты населения
Сегодня, 06:50
В Таганроге объявили приговор горожанкам, получавшим пособия на 12 вымышленных детей
Сегодня, 06:39