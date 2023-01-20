Напомним, что ДТП с участием рейсового автобуса № 5 произошло в Каменске-Шахтинском около 08.30 мск. По словам очевидцев, водитель почувствовал недомогание, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.