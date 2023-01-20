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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Подмосковье в 2022 году появилось еще 15 благоустроенных родников

Сегодня, 16:27
Фото: 360tv.ru
Лесничие благоустроили на территории Московской области 15 родников в минувшем году. Всего в Подмосковье обустроено более 70-ти родников.

Как сообщает телеканал «360», у жителей Подмосковья родники с чистой водой пользуются большой популярностью. Местные лесничие в свободное время обустраивают территории возле родников, чтоб люди могли свободно набрать воду и отдохнуть возле водоема. К родникам выкладывают дорожки из природных материалов, делают удобные спуски и устанавливают скамейки.

Отмечается, что каждый благоустроенный родник не похож на другой. Часто лесничим помогают в работе местные жители.

#Общество
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