В Подмосковье в 2022 году появилось еще 15 благоустроенных родников

Как сообщает телеканал «360», у жителей Подмосковья родники с чистой водой пользуются большой популярностью. Местные лесничие в свободное время обустраивают территории возле родников, чтоб люди могли свободно набрать воду и отдохнуть возле водоема. К родникам выкладывают дорожки из природных материалов, делают удобные спуски и устанавливают скамейки.