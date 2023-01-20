Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Уже сформирована независимая экспертная группа, которая оценивает предлагаемые условия содержания. Эксперты проверяют вольер, где должна жить медведица.
«Вместе с этим оценивают климат региона, его возможное влияние на состояние животного. Проверяют наличие сотрудников, имеющих знания и опыт в этой сфере», — уточнила Соболева.
Отмечается, что до завершения всех проверок Айка будет жить с мамой в Ростове.
Ранее стало известно, что животное хотят отправить в Казахстан в рамках программы по размножению белых медведей. Напомним, Айка — первый белый медвежонок, родившийся в зоопарке Ростова за 32 года.