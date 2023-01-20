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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Ростове-на-Дону рассказали, когда из зоопарка увезут в Казахстан медведицу Айку

Сегодня, 07:48
Фото: vk.com/rostov_zoo_official
В Ростове-на-Дону рассказали, когда из зоопарка увезут в Казахстан медведицу Айку
В Ростове-на-Дону окончательное решение о передаче белой медведицы Айки в зоопарк Алма-Аты примут по итогам спецкомиссии, сообщила представитель зоопарка в донской столице Юлия Соболева.

Уже сформирована независимая экспертная группа, которая оценивает предлагаемые условия содержания. Эксперты проверяют вольер, где должна жить медведица.

«Вместе с этим оценивают климат региона, его возможное влияние на состояние животного. Проверяют наличие сотрудников, имеющих знания и опыт в этой сфере», — уточнила Соболева.

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Отмечается, что до завершения всех проверок Айка будет жить с мамой в Ростове. 

Ранее стало известно, что животное хотят отправить в Казахстан в рамках программы по размножению белых медведей. Напомним, Айка — первый белый медвежонок, родившийся в зоопарке Ростова за 32 года.

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