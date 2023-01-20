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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян

Сегодня, 08:34
Фото: rslovar.com
В Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян
В Ростове снесут родовой дом Тер-Крикоровых, где жил архитектор Марк Григорян, по чьим проектам отстроили большую часть Еревана, документ появился в администрации города.

Во вторник, 17 января, власти опубликовали постановление об изъятии более 1,1 тысячи квадратных метров под двухэтажным домом на улице Мурлычева, 4 и 12 квартир у собственников жилья. Само строение признали аварийным и подлежащим сносу. 

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Между тем, здание является одной из достопримечательностей Нахичевани — домом К. Х. Тер-Крикоровой, где жили династия владельцев кожевенной фабрики и архитектор Марк Григорян, работавший с коллегой Таманяном над строительством современного Еревана.

Этот знаменитый архитектор спроектировал нынешнюю площадь Республики, здание парламента, Конституционного суда и правительства Армении, в Ростове же по его проектам удалось восстановить церковь с оградой и воротами Сурб-Хач.

Фото: rslovar.com

Ранее власти заявили, что собираются также изъять землю под домом Гудермана.

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