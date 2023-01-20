Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Во вторник, 17 января, власти опубликовали постановление об изъятии более 1,1 тысячи квадратных метров под двухэтажным домом на улице Мурлычева, 4 и 12 квартир у собственников жилья. Само строение признали аварийным и подлежащим сносу.
Между тем, здание является одной из достопримечательностей Нахичевани — домом К. Х. Тер-Крикоровой, где жили династия владельцев кожевенной фабрики и архитектор Марк Григорян, работавший с коллегой Таманяном над строительством современного Еревана.
Этот знаменитый архитектор спроектировал нынешнюю площадь Республики, здание парламента, Конституционного суда и правительства Армении, в Ростове же по его проектам удалось восстановить церковь с оградой и воротами Сурб-Хач.