Работы поделили на три этапа, они должны быть выполнены в 2023 году. Так, сообщается, что с 24 по 28 января запланировано реализовать первый этап работ и заменить трубы на участке протяженностью 90 метров между домами № 27 и 31 по улице 339-й Стрелковой Дивизии.