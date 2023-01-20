Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В организации сообщили, что собираются заменить 350 метров изношенных теплосетей на Западном жилом массиве по улице 339-й Стрелковой Дивизии.
Работы поделили на три этапа, они должны быть выполнены в 2023 году. Так, сообщается, что с 24 по 28 января запланировано реализовать первый этап работ и заменить трубы на участке протяженностью 90 метров между домами № 27 и 31 по улице 339-й Стрелковой Дивизии.
Население предупредили, что горячую воду и отопление отключать не собираются, а работы не должны создать затруднения движения на проезжей части.
Всего в 2023 году запланировано модернизировать 5,15 километра теплосетей.
Ранее в Ростове из-за аварии отключили отопление в 36 домах в центре города.