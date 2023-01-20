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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Ростове проведут реконструкцию теплосетей на ЗЖМ с 24 по 28 января

Сегодня, 07:21
Фото: Стрелец Игорь/CC BY SA3/0/wiki
В Ростове проведут реконструкцию теплосетей на ЗЖМ с 24 по 28 января
Ростовчан предупредили о замене участков теплосетей на улице 339-й Стрелковой Дивизии в последнюю декаду января, объявление появилось на портале ООО «Ростовские тепловые сети».

В организации сообщили, что собираются заменить 350 метров изношенных теплосетей на Западном жилом массиве по улице 339-й Стрелковой Дивизии. 

Работы поделили на три этапа, они должны быть выполнены в 2023 году. Так, сообщается, что с 24 по 28 января запланировано реализовать первый этап работ и заменить трубы на участке протяженностью 90 метров между домами № 27 и 31 по улице 339-й Стрелковой Дивизии.  

Авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января
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Население предупредили, что горячую воду и отопление отключать не собираются, а работы не должны создать затруднения  движения на проезжей части. 

Всего в 2023 году запланировано модернизировать 5,15 километра теплосетей.  

Ранее в Ростове из-за аварии отключили отопление в 36 домах в центре города. 

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