Так в частности в Ростове пробы собираются отбирать у стадиона «Ростов-Арена», на улицах Врубовой, Токарной рядом с Телецентром, а также в центре города на перекрестке улицы Максима Горького и проспекта Театрального, рядом с гипсовым заводом на улице Магнитогорской, и других улицах с высокими показателями трафика и промышленными предприятиями.