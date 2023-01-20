Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
В среду, 18 января, Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области разместило в системе тендеров конкурс на выполнение мероприятий по мониторингу и контролю качества атмосферного воздуха. Максимальная стоимость контракта составила почти 10,1 миллиона рублей.
За эти средства подрядчик должен будет проводить систематические наблюдения за показателями качества атмосферного воздуха на территории Ростова, Азова, Волгодонска, Таганрога, Шахт, Цимлянска, Новочеркасска, Миллерово, Новошахтинска, Сальска, Батайска и Гуково.
Так в частности в Ростове пробы собираются отбирать у стадиона «Ростов-Арена», на улицах Врубовой, Токарной рядом с Телецентром, а также в центре города на перекрестке улицы Максима Горького и проспекта Театрального, рядом с гипсовым заводом на улице Магнитогорской, и других улицах с высокими показателями трафика и промышленными предприятиями.
Воздух до конца года будут проверять на содержание шести вредных веществ — пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и аммиака.
Заявки на участие можно подать до 3 февраля, а подрядчика объявят через пять дней.
Ранее токсины и тяжелые металлы обнаружили в воздухе, которым дышат дончане.