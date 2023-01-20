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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В Ростовской области пострадали 11 человек в аварии с автобусом утром 20 января

Сегодня, 09:50
Фото: Газета ПИК / Каменск-Шахтинский
В Ростовской области пострадали 11 человек в аварии с автобусом утром 20 января
В Ростовской области автобус врезался в бетонный забор, из-за чего ранения получили 11 человек, сообщают СМИ.

По информации издания «ПИК», происшествие случилось утром 20 января в Каменске-Шахтинском. Говорится, что автобус подъезжал к остановке «Парк Маяковского» и водителю стало плохо.

«Из-за этого транспорт врезался в бетонный забор и дерево. В результате упали пассажиры, всего пострадали 11 человек», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что среди раненых двое подростков. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

До этого двое детей и трое взрослых пострадали в аварии с Lexus в Ростове-на-Дону.

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