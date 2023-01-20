Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По информации издания «ПИК», происшествие случилось утром 20 января в Каменске-Шахтинском. Говорится, что автобус подъезжал к остановке «Парк Маяковского» и водителю стало плохо.
«Из-за этого транспорт врезался в бетонный забор и дерево. В результате упали пассажиры, всего пострадали 11 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что среди раненых двое подростков. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
До этого двое детей и трое взрослых пострадали в аварии с Lexus в Ростове-на-Дону.